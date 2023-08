Polizei Wuppertal

POL-W: W Tatverdächtiger nach Raub gefasst - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Montagabend (28.08.2023, 22:40 Uhr) versuchte ein zunächst unbekannter Täter einen Kiosk an der Wichlinghauser Straße zu berauben. Der Mann drohte den beiden Betreibern mit einer Schreckschusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als diese sich zur Wehr setzten, flüchtete er zu Fuß. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte ein Verdächtiger, auf den die Personenbeschreibung zutraf, erkannt werden. Der Festnahme versuchte er sich durch Flucht zu entziehen. Der Flüchtige konnte von einem Unbeteiligten zusammen mit einem fahndenden Polizisten noch in Tatortnähe festgehalten werden. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Dieser wurde daraufhin in die Untersuchungshaft überstellt. Im Falle einer Verurteilung dürfte der junge Mann mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe rechnen. (sw)

