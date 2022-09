LPI-G: Diebstahl von Firmengelände in Gera

Altenburg (ots) - Schmölln: Im Zeitraum vom 24.09.-25.09.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände in der Crimmitschauer Straße. In der Folge geriet ein dort abgestellter Transporter in ihr Visier. Die Diebe öffneten gewaltsam das Fahrzeug und stahlen daraus u.a. mehrere Schlüssel. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen-. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

