POL-DEL: Nordenham: E-Scooter-Fahrer fährt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Pkw-Fahrer, der am Freitag, 25. August 2023, gegen 13:23 Uhr, in der Anschlussstelle Ahlhorn verunfallte. Der 55-jährige Mann aus Osnabrück war mit einem Pkw auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide unterwegs und beabsichtigte, an der Anschlussstelle ...

