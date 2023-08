Polizei Wuppertal

POL-W: W - Falsche Polizisten in Langerfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 28.08.2023, kurz nach 21:00 Uhr, wurde eine 86-jährige Frau zuhause angerufen. Eine unbekannte Täterin gab sich als Polizistin der "Kripo" aus und kündigte den Besuch eines Kollegen an, um die Wertgegenstände der Seniorin zunächst zu fotografieren und kontrollieren. Wenige Minuten später klingelte ein ebenfalls unbekannter Mann, begleitete die 86-Jährige in ihre Wohnung und nahm jedoch ihr Bargeld und Schmuck an sich, anstatt es lediglich zu fotografieren. Danach verließ er die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Mann wird als circa 30 Jahre alt und 1,75m groß beschrieben. Er ist schlank und trug zum Zeitpunkt der Tat kurze, schwarze, lockige Haare, eine helle Hose, ein helles T-Shirt sowie eine helle Jacke mit schwarzen Knöpfen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: - Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint NIE die 110 in Ihrem Telefondisplay! - "Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie raten! - Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! - Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. - Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! - Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell