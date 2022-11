Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zweimal Vorfahrt missachtet - zwei verletzte Zweiradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch den 02.11.2022, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer auf der Abfahrt der L523 in Ludwigshafen-Oppau und wollte nach links auf die Bürgermeister-Trupp-Straße abbiegen. Hierbei nahm er einem von links kommenden Motorradfahrer die Vorfahrt. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Hierdurch stürzte der 59-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000,- Euro.

Ebenfalls am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, war ein 80-jähriger Autofahrer auf der Erzbergstraße in Richtung Sternstraße unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Den, auf dem Fahrradweg neben der Erzbergstraße, in entgegenkommende Richtung auf einem E-Scooter fahrenden 41-Jährigen übersah er und nahm ihm die Vorfahrt. Der Mann stürzte, wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

