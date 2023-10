POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter Mann entblößt sich vor 6-Jährigem - Polizei sucht Zeugen (05.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Bereits am Sonntag ist ein Exhibitionist in der Bahnhofstraße aufgetreten. Ein 23-Jähriger sprach gegen 19.30 Uhr am Villinger Bahnhof zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren an. Kurz darauf entblößte er sich vor den Frauen, zeigte sein Geschlechtsteil und urinierte vor ihnen auf die Straße, was außer den beiden ...

mehr