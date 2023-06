Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Endingen: Brand mutmaßlich durch Stromaggregat ausgelöst

Am Samstag, 17.06.2023, gegen 22:40 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Vollbrand in einer Grillhütte in Endingen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass nicht die Grillhütte, sondern die anliegende Versorgungshütte brannte. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Brandursache lag mutmaßlich in dem heiß gewordenen Auspuff eines Stromaggregats, welches sich in der Hütte befand.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

