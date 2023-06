Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Sasbach: Unfallflucht auf der L113 - Zeugenhinweise gesucht

Am Samstagabend, 17. Juni 2023, ereignete sich gegen 23:00 Uhr auf der L113 bei Sasbach ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Fahrer des Fahrzeugs befuhr die Straße in Richtung Frankreich und geriet dabei nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde der am Fahrbahnrand befindliche Wildzaun beschädigt.

Anhand der am Unfallort zurückgelassenen Fahrzeugteile konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silbernen Renault Laguna handelt, dessen Baujahr zwischen 1994 und 1998 liegt.

Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter T: 07641/5820 in Verbindung zu setzen.

