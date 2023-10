Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall- ein Motorradfahrer schwer verletzt (06.10.2023)

Geisingen (ots)

Am Freitagmittag ist auf der Kreisstraße 5924 zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer sich schwer verletzte. Ein 65-jähriger Fahrer einer BMW war gegen 12.30 Uhr in einer Dreiergruppe auf der K 5924 von Leipferdingen in Richtung Tengen unterwegs. Der Fahrer des vordersten Motorrades bremste ab und fuhr rechts auf einen asphaltierten Bereich eines Feldwegs. Eine 55-Jahre alte BMW-Fahrerin, welche in der Mitte fuhr, bremste leicht ab und ließ das Motorrad weiter auf der Fahrbahn ausrollen. Der 65-Jährige erkannte vermutlich dieses Bremsmanöver zu spät und prallte mit der vor ihm rollenden BMW zusammen. Beide Motorradfahrer stürzten im weiteren Verlauf auf die Straße. Während die 55-jährige Frau unverletzt blieb, musste ein Rettungswagen den schwer verletzten 65-Jährigen in eine Klinik bringen. An beiden Motorrädern entstand ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Die Feuerwehr Geisingen war mit fünf Einsatzkräften und einem Fahrzeug an der Unfallstelle und beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

