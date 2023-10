Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Autos angegangen; Einbruch; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Autos angegangen

Zwei geparkte Autos sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ins Visier eines Kriminellen geraten. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 8.50 Uhr schlug der Täter gewaltsam die Scheiben eines VW Polo ein und erhielt hierdurch Zugang zum Innenraum des in der Hindenburgstraße abgestellten Pkw. Außer der Lenkradverkleidung wurde nach bisherigem Erkenntnisstand nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Im Zeitraum zwischen 15.10 Uhr und 7.30 Uhr wurde auf dieselbe Art und Weise ebenfalls ein VW Polo in der Weberstraße angegangen. Hier wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Neuffen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Eichbergstraße ist zwischen Montagmittag, zwölf Uhr, und Dienstag, 11.45 Uhr, eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus, wo sie das Mobiliar durchsuchten. Ohne Beute machten sie sich wieder aus dem Staub. Der bei dem Einbruch hinterlassene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (ak)

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall in Tailfingen

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagvormittag in Tailfingen ereignet. Gegen 10.15 Uhr war ein Senior mit einem Mercedes auf der Wolfsgrubenstraße unterwegs und fuhr auf den Suzuki einer 60-Jährigen auf. Anschließend kollidierte der Mercedes mit einem geparkten Fiat und schob diesen noch auf einen MAN-Lkw auf. Beim Unfall zog sich die 60-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Den Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen beziffert die Polizei auf schätzungsweise 15.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell