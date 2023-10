Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrecher ertappt; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Unfall nach Vorfahrtsmissachtung in Mettingen

Infolge einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Montagnachmittag an der Kreuzung Schlüßhaldenstraße / Rosenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-Jähriger fuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Smart in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten, 59-jährigen Kraftradlenker. Der 59-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt. (ag)

Weilheim (ES): Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und entsprechenden Verkehrsbehinderungen ist es am Montagnachmittag auf der L 1200 gekommen. Gegen 14.10 Uhr bog eine 44 Jahre alte Frau mit einem VW Caddy vom Uhlandweg nach links auf die übergeordnete L 1200 ab, worauf es zur Kollision mit dem in Richtung Holzmaden fahrenden Ford Transit eines 37-Jährigen kam. Dadurch wurde der Ford gedreht und stieß noch mit einem VW Golf zusammen, dessen Fahrer in Richtung Weilheim unterwegs war. An allen drei Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 40.000 Euro entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Arbeitsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der 49-Jährige gegen 15.15 Uhr in einer Firma in der Maybachstraße zusammen mit einem Kollegen damit beschäftigt, einen über eine Tonne schweren Schrank zu transportieren. Dabei rutschte der Schrank offenbar von einem der unterlegten Rollbretter und kippte zur Seite. Obwohl er von einer Brüstung aufgehalten wurde, erfasste er noch den 49-Jährigen. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Ein angeforderter Rettungshubschrauber musste zum Transport nicht eingesetzt werden. (mr)

Weilheim (ES): Frontalkollision mit Gegenverkehr

Zwei derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzte Autofahrer und Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der K1251 ereignet hat. Ein 18-jähriger VW-Lenker befuhr gegen 6.45 Uhr die Kreisstraße in Richtung Bissingen/Teck und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Daimler einer 37-Jährigen, woraufhin beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert wurden und im Grünstreifen zum Stehen kamen. Die Autos waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Beide Autofahrer kamen zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es bis etwa 8.15 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (jp)

Kirchheim (ES): Einbrecher auf frischer Tat ertappt (Zeugenaufruf)

Hinweise auf zwei schwarz gekleidete, vermutlich mit Sturmhauben maskierte Einbrecher, die am Montagabend in der Straße Alte Plochinger Steige versucht haben, in ein Wohnhaus einzubrechen, erhofft sich das Polizeirevier Kirchheim. Gegen 19.30 Uhr wurden die beiden Täter von den nach Hause kommenden Hauseigentümern auf frischer Tat beim Versuch die Haustür gewaltsam zu öffnen ertappt, woraufhin sie in Richtung eines nahegelegenen Feldes flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt nun Hinweise unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu den Tätern entgegen, wobei einer als auffallend muskulös und mit einem großen Kopf beschrieben wurde.

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagmorgen auf der Karlstraße ereignet hat. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 9.15 Uhr mit seinem Fahrrad die Unterführung in Richtung Steinlachallee und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag an der Kreuzung Primus-Truber-Straße / Heinlenstraße ereignet hat. Eine 20-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Ford Transit auf der Primus-Truber-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Heinlenstraße fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, wobei es zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten und von rechts kommenden, 39-jährigen Pedelec-Lenkerin kam, die keinerlei Chancen mehr hatte, um rechtzeitig zu reagieren. Während die Ford-Fahrerin und ein im Fahrradanhänger sitzendes Kind unverletzt blieben, wurde die 39-Jährige, die zudem gestürzt war, leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 2.500 Euro geschätzt. (ag)

Hechingen (ZAK): Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Mit einem nicht versicherten Motorroller sind am Montagnachmittag zwei Jugendliche verunfallt. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhren ein 15-Jähriger und sein 16 Jahre alter Sozius kurz nach 15.30 Uhr die Schillerstraße in Richtung Weilheimer Straße. Auf Höhe eines Schotterparkplatzes verlor der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad und kam über einen Begrenzungsstein des Parkplatzes hinweg in eine Böschung von der Fahrbahn ab. Beide Jugendlichen wurden hierbei augenscheinlich leicht verletzt und später vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da ein Drogenvortest beim 15-Jährigen positiv verlaufen war, musste dieser noch eine Blutprobe abgeben. Außerdem ist der Jugendliche nicht im Besitz der für das Kleinkraftrad erforderlichen Fahrerlaubnis. Auch der Versicherungsschutz des Gefährts war abgelaufen. Der 15-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (mr)

Hechingen (ZAK): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Hechingen entstanden. Ein 60-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit einem Pkw der Marke Jaguar auf der Neustraße in Richtung Unterstadt unterwegs. Da er eigenen Angaben nach sein Handy während der Fahrt bediente, kam der Jaguar-Lenker mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Audi eines 43 Jahre alten Mannes zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,3 Promille. Neben einer Blutprobe musste der 60-Jährige seinen Führerschein abgeben. (ms)

