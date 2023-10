Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; nachträglicher Zeugenaufruf zu schwerem Unfall in Hechingen

Engstingen (RT): Unfall mit Streifenwagen

Auf etwa 17.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Einmündung L 387 / L 230 entstanden ist. Ein Streifenwagen Mercedes E-Klasse war gegen 8.30 Uhr zu einem dringenden Einsatz mit Blaulicht auf der L 387 unterwegs. Beim Einfahren in die L 230 kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Renault Master, dessen 44-jähriger Fahrer aufgrund der Sonneneinstrahlung das Blaulicht übersehen hatte. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Wendlingen (ES): Unfall auf Fußgängerüberweg

Ein Kind ist am Montagmorgen von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Gegen sieben Uhr war ein 29-jähriger Audi-Lenker auf der Bahnhofstraße in Richtung Unterboihingen unterwegs. Zeitgleich rannte eine 13-Jährige auf Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs über den dortigen Zebrastreifen und wurde von dem Pkw erfasst. Das Mädchen stürzte in der Folge zu Boden. Es erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Am Auto war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagmorgen in Bernhausen ereignet. Kurz vor 8.30 Uhr bog eine vom Stetter Weg herkommende, 70-jährige Lenkerin eines VW nach rechts auf die Echterdinger Straße stadteinwärts ab. Dabei kam es zur Kollision mit einer 29-Jährigen mit Kinderwagen, die nach derzeitigem Kenntnisstand bei Grün die dortige Fußgängerfurt querte. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden und der Kinderwagen wurde gegen einen daneben laufenden Fünfjährigen gedrückt. Während der Junge sowie ein Mädchen im Kinderwagen augenscheinlich unverletzt blieben, erlitt die 29-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Für sie wurde ein Rettungswagen angefordert. (mr)

Tübingen (TÜ): Wechselgeld gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Geschäft am Tübinger Holzmarkt eingebrochen ist. Zwischen 19.30 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und durchsuchte dort sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf einen kleineren Wechselgeldbetrag gestoßen sein, den er mitgehen ließ. Der hinterlassene Sachschaden an der Eingangstür wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Gomaringen (TÜ): In Bürogebäude eingebrochen

In ein Bürogebäude in der Heinrich-Hertz-Straße ist ein Unbekannter am Sonntagabend eingebrochen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher am Sonntagabend gegen 20 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Nachfolgend durchsuchte er die Schränke in den Büroräumen und brach in der Folge weitere Türen auf. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts gestohlen. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ag)

Nehren (TÜ): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Hardwiesenstraße ist ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Nachfolgend durchsuchte er die Schränke und Schubladen wobei er bisherigen Erkenntnissen zufolge auf Bargeld stieß und mitgehen ließ. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ag)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Golfclub

Auf einen Golfclub in der Straße Kreßbach hatten es zwei bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag abgesehen. Zwischen 23.10 Uhr und 0.15 Uhr gelangten die Einbrecher über eine Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten, die sie in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchten. Nach bisherigem Erkenntnisstand werden der Sachschaden sowie der Wert des Diebesgutes auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang mit dem bereits berichteten (16.10.2023 / 11.41 Uhr) Einbruch in das nahegelegene Hofgut. (jp)

Hechingen (ZAK): Kollision mit Gegenverkehr

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen am Montagmorgen geführt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 63 Jahre alte Frau mit einem Fiat ohne eingeschaltetes Fahrlicht gegen 6.50 Uhr auf der Neue Rottenburger Straße (K 7107) stadtauswärts unterwegs und geriet mit ihrem Wagen nach der Brücke der L 410 aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW eines 46-Jährigen. Beide Personen erlitten nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. An den Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 9.000 Euro entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt bis circa 8.30 Uhr voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie das THW ausgerückt. (mr)

Hechingen (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Todesopfer (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.10.2023 / 18.12 Uhr

Wie die verkehrspolizeilichen Ermittlungen ergaben, fuhr die 43-jährige Dacia-Lenkerin zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Richtungsfahrbahn nach Schlatt. Möglicherweise überholte sie zu diesem Zeitpunkt einen Verkehrsteilnehmer, weshalb sich die Ermittler der Verkehrspolizei in Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 Hinweise von Zeugen in diesem Fahrzeug oder anderen Personen erhoffen, die den Unfall beobachtet haben. (jp)

