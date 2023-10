Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Raub; Einbrüche in Schule und Hofgut; Verkehrsunfälle; Fahrzeugaufbrüche; Brand;

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Nach zwei etwa 170 bis 180 Zentimeter großen und circa 20 Jahre alten Männern, die am Sonntagabend zwei 18-jährige Männer in der Leberbachstraße in Neuhausen überfallen haben, fahndet das Polizeirevier Metzingen. Die Unbekannten hatten gegen 21.15 Uhr die beiden Passanten abgepasst, sie wohl mit einem Pfefferspray bedroht und besprüht sowie zur Herausgabe eines Pedelecs gezwungen. Dieses ließen die unverletzt gebliebenen 18-Jährigen bei ihrer anschließenden Flucht zurück. Die beiden Täter zogen daraufhin ohne das E-Bike mitzunehmen unerkannt von dannen. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Das Polizeirevier Metzingen bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise zu den Räubern, die mit einer langen schwarzen sowie einer braunen Jacke bekleidet waren. (jp)

Metzingen (RT): Einbruch in Schule

Eine Schule im Öschweg ist im Laufe des Samstags von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter gelangte durch das Einwerfen von Fensterscheiben ins Innere des Gebäudes und machte sich dort auf die Suche nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden unter anderem ein Beamer sowie ein Laptop entwendet. Außerdem wurden zwei Glaselemente eingeworfen. Allein der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine alkoholisierte Autofahrerin ist in der Nacht zum Montag in Echterdingen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die 38 Jahre alte Frau war kurz nach 0.30 Uhr auf der Gartenstraße von der Hauptstraße herkommend unterwegs. In einer Linkskurve zur Zaunackerstraße kam sie mit ihrem Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab, worauf sich der Pkw überschlug. Hierbei wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Die ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzte 38-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Da ein Atemalkoholtest bei der Frau einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergab, musste sie im Krankenhaus noch eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro total beschädigte Hyundai musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (mr)

Ostfildern (ES): Pkw-Aufbruch in Nellingen

Ein geparkter BMW ist von Samstag auf Sonntag in Nellingen ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen 22.15 Uhr und elf Uhr schlug ein Unbekannter eine Scheibe des in der Ludwig-Jahn-Straße abgestellten Wagens ein und entwendete den Airbag aus dem Lenkrad. Der hinterlassene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Akkuladestation hat Feuer gefangen

Eine Akkuladestation hat am frühen Montagmorgen in einer Firma in der Straße Wilhelm-Frank-Platz für Aufregung gesorgt. Gegen 3.15 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil der Brand des Gerätes gemeldet worden war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die sich mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz befand, konnte das Feuer durch einen Mitarbeiter bereits selbstständig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Beuren (ES): Motorradfahrer gestürzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagnachmittag auf der K 1262 zwischen Erkenbrechtsweiler und Beuren gewesen sein. Ein 17-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seiner Yamaha auf der Weiler Steige in Richtung Beuren unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte und zu schnell war, verlor er in einer Linkskurve im unteren Bereich der Steige die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und schlitterte mit seiner Maschine mehrere Meter über die Fahrbahn. Der Heranwachsende, der zwar mit Helm, sonst aber ohne Schutzkleidung gefahren war, wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an seinem Motorrad wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): In Hofgut eingebrochen

In die Büroräumlichkeiten eines Hofgutes in der Straße Kreßbach ist ein Unbekannter am frühen Montagmorgen eingebrochen. Gegen 0.40 Uhr gelangte der Einbrecher über eine Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Rottenburg (TÜ): Riskant überholt

Seinen Führerschein abgeben musste ein 31-Jähriger, der am Sonntagmittag auf der L 389 zwischen Rottenburg-Weiler und Hemmendorf einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen zwölf Uhr mit seinem VW Passat auf der Landesstraße in Richtung Hirrlingen unterwegs. Auf einem gerade und übersichtlich ausgebauten Teilstück überholte er zwei vorausfahrende Fahrzeuge. Dabei übersah er, dass die zuerst fahrende 37 Jahre alte Lenkerin eines Ford Fiesta nach links in einen Feldweg einbiegen wollte und dies durch blinken und verlangsamen ihrer Geschwindigkeit rechtzeitig angekündigt hatte. Nachfolgend kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Beide Autos, an denen Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzten 13.000 Euro entstanden ist, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Auto aufgebrochen

Einen in der Kirchstraße geparkten Renault Trafic hat ein Unbekannter am Sonntagvormittag aufgebrochen. Zwischen zehn Uhr und 12.30 Uhr verschaffte sich der Dieb über ein Fenster Zugriff ins Fahrzeuginnere und ließ daraus nach derzeitigen Erkenntnissen eine Geldbörse und ein Mobiltelefon mitgehen, bevor er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell