Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, Schlägereien mit Verletzten, gekenterter Stocherkahn

Reutlingen (ots)

Auf geparkten Lkw aufgefahren

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen um 02.14 Uhr in der Straße Am Heilbrunnen entstanden. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit und nahezu ungebremst auf einen geparkten Lkw auf. Nach dem Zusammenstoß geriet der BMW in Brand und musste durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der 20-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Das unfallbeteiligte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und versorgt. Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Tübingen übernommen.

Reutlingen (RT): Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechter Witterung ist es am Samstagnachmittag gegen 13.20 Uhr zu einem Unfall auf der L 384 in Richtung Ohmenhausen gekommen. Ein 20-Jähriger befuhr zunächst mit seinem BMW die B 28 und wollte auf die L 384 abfahren. Trotz des Starkregens war er augenscheinlich zu schnell unterwegs, wodurch er ins Schleudern geriet und gegen ein Brückengeländer fuhr. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Eningen unter Achalm (RT): Alkoholisiert mit Roller unterwegs

Ein 45-Jähriger ist am Samstagnachmittag um 13.26 Uhr mit seinem Roller der Marke Aprilia verunglückt und leicht verletzt worden. Er befuhr den Alfred-Schradin-Weg abwärts in Richtung August-Lämmle-Straße. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und zog sich eine Beinverletzung zu, die durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung des Rollerfahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt wurde. Ein nennenswerter Schaden ist nicht entstanden.

Metzingen (RT): Auseinandersetzung unter mehreren Personen (ZEUGENAUFRUF)

Zu einer gemeldeten Schlägerei sind am Samstagabend gegen 23.05 Uhr mehrere Streifenbesatzungen in die Ulmer Straße ausgerückt. Dort kam es nach ersten Erkenntnissen grundlos zunächst zum verbalen Streit zwischen zwei 17- und 26-Jährigen, in dessen Verlauf der 17-Jährige wohl ein mitgeführtes Messer gezogen haben und in Richtung des 26-Jährigen bewegt haben soll. Dieser konnte jedoch ausweichen und wurde nicht verletzt. Der 26-Jährige begab sich wohl in ein angrenzendes Parkhaus und kam kurze Zeit später mit einer Eisenstange bewaffnet zurück, woraufhin es erneut zur Auseinandersetzung kam. Vermutlich auf Grund der anfahrenden Polizeikräfte trennten sich die Personen, konnten jedoch in unmittelbarer Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07123 / 924-0 zu melden.

Deizisau (ES): In Wohnung eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter sind am Samstagabend im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 22.15 Uhr in eine Wohnung im Eichendorffweg eingebrochen. Der oder die Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen durch die Terrassentür in die Wohnung, in welcher mehrere Räume durchwühlt wurden. Vermutlich ohne nennenswertes Diebesgut verließ der Täter die Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

Ostfildern (ES): Auseinandersetzung in Schnellrestaurant

Ein zunächst verbaler Streit ist am Samstagnachmittag um 13.42 Uhr in der Felix-Wankel-Straße in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Im Verlauf des Streites schlug ein 59-Jähriger einer 47-jährigen Angestellten unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf, wodurch diese leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurde. Die eingesetzten Beamten trennten die Parteien, der 59-Jährige wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Samstagabend gegen 19.05 Uhr an der Zufahrt zur Messe gekommen. Ein 60-jähriger VW Golf Fahrer befuhr die L 1192 und bog zum Messetor 1 ab, um anschließend zu wenden. Hierbei missachtete er das für ihn geltende Rotlicht und es kam zum Zusammenstoß mit einer dreirädrigen Piaggio Ape, welche von einer 58-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß kippte das Gefährt auf die Seite. Die Fahrerin musste durch die verständigte Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort war, geborgen werden. Sie wurde anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim VW-Fahrer Alkoholgeruch fest, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 60-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch verständigte Abschleppdienste versorgt werden.

Tübingen (TÜ): Stocherkahn gekentert

Ein Großaufgebot der Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei ist am Samstagnachmittag gegen 17.07 Uhr in die Gartenstraße an den Neckar ausgerückt. Dort war ein gekenterter Stocherkahn gemeldet worden. Vor Ort konnte tatsächlich festgestellt werden, dass ein Stocherkahn mit 14 Personen eines Fußballvereins gekentert war und sich noch drei Personen im Neckar befanden. Alle weiteren Mitfahrer schwammen ans Ufer und kletterten dort an Land. Es wurde keine der Personen ernsthaft verletzt. Lediglich vier Personen mussten wegen Unterkühlung kurzzeitig durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden. Ihre Tour durch Tübingen setzten die Mitglieder des Fußballvereins anschließend zu Fuß fort. Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die Gartenstraße voll gesperrt.

Tübingen (TÜ): Mehrfach auf Opfer eingetreten

Die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt hat das Polizeirevier Tübingen aufgenommen, zu dem es am Samstagabend um 21.42 Uhr am Europaplatz gekommen ist. Nach derzeitigem Stand kam es zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung. In deren Verlauf setzte sich ein 42-jähriger Beteiligter auf dortige Treppenstufen, als zwei Personen auf ihn zukamen und unvermittelt mit den Füßen auf ihn eintraten. Sie ließen auch dann noch nicht von ihm ab, als er zusammengekauert auf dem Boden lag, sondern traten weiterhin auf ihn ein, wodurch er sich starke Verletzungen im Gesicht zuzog. Weiterhin wurde wohl auch ein Messer vorgezeigt, welches aber nicht eingesetzt wurde. Durch Zeugen konnte ein Tatverdächtigter 38-Jähriger ermittelt und in Tatortnähe kontrolliert werden. Die Fahndung nach dem zweiten Täter verlief ergebnislos. Der Verletzte musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Rottenburg am Neckar (TÜ): In betrunkenem Zustand Widerstand geleistet und Polizeibeamte beleidigt

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 42-Jähriger entgegen, nachdem es am Samstagmorgen um 04.20 Uhr zu einem Vorfall in einem Jugendhaus kam. Dort fiel er zunächst durch seine aggressive Stimmung auf und sollte die Örtlichkeit verlassen. Auch nach dem Eintreffen der Polizeibeamten zeigte er sich aggressiv und uneinsichtig. Gegen die nachfolgenden polizeilichen Maßnahmen leistete der 42-Jährige Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Weiterhin beleidigte der alkoholisierte Mann die Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde der 42-Jährige entlassen.

Bisingen (ZAK): Mit abgefahrenen Reifen ins Schleudern geraten

Zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 in der "Wessinger Senke" ist es am Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr gekommen. Eine 61-Jährige befuhr mit ihrem Audi die B 27 in Richtung Balingen. Auf Grund ihrer abgefahrenen Reifen am Fahrzeug in Verbindung mit Regen geriet sie ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch erstversorgt werden. Ihr Fahrzeug, an welchem ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstanden ist, wurde abgeschleppt.

Meßstetten (ZAK): Während Veranstaltung geschlagen

Wegen einer Auseinandersetzung im Verlauf einer Veranstaltung ist eine 21-Jährige leicht verletzt worden. Die Besucherin wurde plötzlich und ohne vorhergehenden Streit durch eine 23-Jährige gewürgt und gekratzt. Weiterhin wurde wohl auch die Handtasche der 21-Jährigen beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang hat der Polizeiposten Meßstetten übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell