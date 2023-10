Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw aufgebrochen, Verkehrsunfälle, teilweise mit Schwerverletzten, Einbruch, Diebstahl von Lkw/vor Polizei geflüchtet, Raubdelikt, Brand, Exhibitionist, Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Pkw aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen erbittet unter Tel. 07123/924-0 Hinweise zu einem Motorradfahrer, der am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Schwöllbogen einen geparkten Pkw aufgebrochen haben soll. Gegen 20.15 Uhr fuhr nach ersten Feststellungen eine Person mit einem weinroten Sportmotorrad an den zwischen Imbiss und Einkaufswagen-Stand geparkten Pkw VW Golf Plus heran, schlug die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendete eine auf dem Sitz liegende Damenhandtasche. Der Täter hängte sich die Tasche um und flüchtete mit dem Motorrad in Richtung Ortsmitte. Auf dem weinroten Motorrad sollen seitlich schwarze Aufkleber angebracht worden sein, der Täter trug schwarze Kleidung und einen schwarzen Helm.

Eningen unter Achalm (RT): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Eningen. Kurz nach 21.00 Uhr befuhr der 36-Jährige die Arbachtalstraße in Fahrtrichtung Reutlinger Straße, wobei er ungebremst auf das Fahrzeugheck eines parkenden VW Crafter auffuhr. Durch die Kollision ging die Heckscheibe des VW zu Bruch, der Radfahrer zog sich hierbei schwere Schnittverletzungen zu. Zeugen beobachteten, wie der stark blutende Mann im Anschluss sein Pedelec aufnahm und in Richtung Pfullinger Straße schob. Eine Polizeistreife konnte den Mann letztlich im Arbachtal antreffen. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in eine Klinik verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Verkehrsteilnehmer eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über zwei Promille, eine Blutprobe wurde entnommen. Durch die Kollision entstand an dem VW Crafter ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Pfullingen (RT): Einbrecher durchwühlen Wohnhaus

Am Freitagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr verschafften sich Einbrecher in der Pfullinger Griesstraße durch Aufhebeln eines verschlossenen Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie durchwühlten das gesamte Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist beim derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen.

Neuhausen/Filder (ES): Jugendliche entwenden Lkw und flüchten vor Polizeikontrolle

Am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht entwendete ein 17-Jähriger zusammen mit drei weiteren Personen einen in Neuhausen auf den Fildern in der Schurwaldstraße abgestellten Lkw Mercedes-Benz Atego 7,49t, starteten diesen auf bislang unbekannte Weise und fuhren mit dem Fahrzeug durch das Industriegebiet sowie das angrenzende Wohngebiet. Hierbei beschädigte der 17-jährige Lenker einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw und fuhr auch mehrfach gegen den Bordstein. Eine Streifenbesatzung sperrte im Bereich der Albstraße die Fahrbahn ab. Als der 17-Jährige dies bemerkte sprang dieser mit seinen 3 Mittätern aus der Kabine des noch langsam rollenden Lkw. Der 17-jährige Fahrer konnte von der Besatzung des Streifenfahrzeuges festgenommen werden. Den Mittätern gelang unerkannt zu Fuß die Flucht. Der führerlose Lkw prallte zunächst gegen das abgestellte Streifenfahrzeug, schob im weiteren Verlauf einen Pkw gegen eine KKöHauswand und touchierte dann noch einen weiteren geparkten Pkw. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab bei dem 17-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille. Dieser ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An dem Streifenfahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Verkehrsdienst Esslingen übernommen.

Kirchheim/Teck: Raubdelikt in Bahnhofsnähe (Zeugenaufruf)

Im Ortsteil Ötlingen ist es am Samstagmorgen nahe der Bahnhofsunterführung in Richtung Stuttgarter Straße zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 16-Jährigen gekommen. Der Jugendliche begab sich gegen 01.30 Uhr zu Fuß in Richtung der Straße "In der Warth" und bemerkte, dass er von drei männlichen Personen verfolgt wurde. Im Bereich des Spielplatzes forderte ein bislang unbekannter Täter unter Vorhalt eines Messers seine mitgeführten Wertsachen, wonach die Geldbörse ausgehändigt wurde. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Bahnhof, der 16-Jährige blieb körperlich unverletzt zurück. Die Tatverdächtigen wurden als männlich, etwa 170cm groß, mit dunkler Oberbekleidung, teilweise Kapuzenpullover und maskiertem bzw. verdecktem Gesicht beschrieben. Bei der sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwagen wurde eine männliche Person, deren Aussehen auf die Personenbeschreibung in Teilen übereinstimmte, vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Tel. 07021/501-0 erbeten.

Lenningen (ES): Brand einer Werkstatthalle

Noch ungeklärt ist die Ursache eines Brandes, welcher sich am Freitagabend in Lenningen ereignete. Kurz vor 21.30 Uhr wurden Flammen im Bereich einer Werkstatt in der Kirchheimer Straße gemeldet. Der Brand, welcher offensichtlich im Inneren der Werkstatt ausgebrochen war, breitete sich über die Gebäudefassade auf das Dach und die Photovoltaikanlage der Werkstatt aus. Durch die Feuerwehr, welche mit zehn Fahrzeugen und 64 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden durch das Brandereignis glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Am Freitag wurde nachträglich ein Exhibitionist angezeigt, der bereits am Donnerstagabend auf dem Parkplatz der Silcherschule in der Seelhausgasse aufgefallen war. Gegen 20.45 Uhr soll der Mann von außen in die Halle geschaut und hierbei masturbiert haben. Er wurde als etwa 50-60 Jahre alt, etwa 170 cm groß, bekleidet mit dunkler Jeans, dunkler Jacke und von stämmiger Figur beschrieben. Da zur Tatzeit in der Turnhalle der Grundschule noch Betrieb herrschte, werden Hinweise unter Tel. 07071/972-8660 an das Polizeirevier Tübingen erbeten.

Tübingen (TÜ): Pkw-Aufbrecher entwendet Handtasche

Eine schwarze Handtasche ist in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem in der Hegelstraße geparkten Pkw entwendet worden. Der bislang unbekannte Täter öffnete zwischen 23.50 Uhr und 02.20 Uhr durch gewaltsames Aufhebeln das Beifahrerfenster des Pkw und entwendete die unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche samt Inhalt. Der angerichtete Sachschaden sowie die Höhe des Stehlguts kann aktuell nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Freitag, gegen 17.45 Uhr ist es auf der L365 zwischen Kühler Grund und Ostdorf zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein 32-jähriger Fahrer eines Motorrads Triumph befuhr die L365 von der B 463 (Kühler Grund) kommend in Fahrtrichtung Ostdorf. In einer Linkskurve kam er nach ersten Erkenntnissen zu weit nach links, stürzte und prallte mit seinem Oberkörper gegen die vordere, linke Fahrzeugecke des entgegenkommenden Mercedes eines 18-jährigen. In der Folge rutschten der Motorradfahrer und sein Motorrad nach rechts in den Straßengraben. Zu einem Zusammenstoß zwischen Mercedes und Kraftrad kam es nicht. Zu weiteren Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Bei dem Unfall verletzte sich der 32-jährige schwer und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von von circa 13.000 Euro. Die Vollsperrung der L 365 wurde um 20.45 Uhr aufgehoben.

Balingen (ZAK): Streitigkeiten mit anschließender Körperverletzung (Zeugenaufruf)

Am Samstag, gegen 01.50 Uhr ist es in einer Lokalität im Industriegebiet Balingen zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Im Barbereich trafen sich mehrere männliche Personen, welche zwei unterschiedlichen Gruppen angehörten. Zwischen den beiden Gruppen kam es zu Streitigkeiten, in deren Verlauf ein 18-jähriger von einem bislang unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde und in der Folge zu Boden stürzte. Dann traten noch mindestens zwei weitere, unbekannte männliche Täter auf den Geschädigten ein. Der 18-jährige erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht, lehnte jedoch eine Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ab. Ein weiterer 18-jähriger Mann konnte bei der Sachverhaltsaufnahme mit einer leichten Verletzung angetroffen werden. Dieser zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten sehr unkooperativ und lehnte jegliches Gespräch ab. Weitere Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern werden durch das Polizeirevier Balingen geführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter 07433/264-0 in Verbindung zu setzen.

