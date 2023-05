Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Alleinunfall

Lastenrad-Fahrerin schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag (27. Mai 2023) gegen 12:10 Uhr war eine 32-Jährige aus Bedburg-Hau mit einem Lastenrad, eine sogenannte "Bakfiets", auf der Peter-Eich-Straße unterwegs. Vorne in der Sitzkiste saßen zwei Kinder. Als die Frau die Peter-Eich-Straße überqueren wollte, um nach links in die Alte Landstraße zu fahren, rutschte sie nach jetzigen Erkenntnissen vom Pedal und klemmte sich den Fuß in der Lenkung. Sie stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Die beiden Kinder blieben unverletzt. An dem Lastenrad entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell