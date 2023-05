Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Telefonmast beschädigt

Unfallverursacher entfernt sich von der Tatörtlichkeit

Geldern-Vernum (ots)

Am Freitag (26. Mai 2023) kam es zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr am Hartefelder Heideweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein brauner Telefonmast beschädigt. Der Mast, welcher in mehrere Teile zerbrach, wies rote Anhaftungen auf. Vermutlich wurde der Mast durch ein landwirtschaftliches Gespann beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell