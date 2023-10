Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Sachbeschädigung; Einbrecher unterwegs; In Schwimmbad onaniert

Reutlingen (ots)

In Schwimmbad onaniert (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagnachmittag in einem Schwimmbad in der Albstraße selbst befriedigt. Nach aktuellem Kenntnisstand hielt sich der Mann im FKK-Bereich in einem Whirlpool auf und onanierte, worauf gegen 17.20 Uhr die Polizei verständigt wurde. Der Täter ist circa 60 bis 65 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit einen dunklen, dichten Schnauzbart und hat dunkle Haare sowie eine auffällige, zum Teil weiße Brustbehaarung. Außerdem ging er in gebeugter Haltung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Bad Urach (RT): Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerste Verletzungen hat ein 39 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Burgstraße im Bereich der Kreuzung Beim Tiergarten/Seilerweg erlitten. Gegen 20.40 Uhr hatte der Mann Zeugenangaben zufolge bei Rot zeigender Fußgängerampel die Burgstraße aus Richtung der Straße Beim Tiergarten überquert. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Mini One einer 59-Jährigen, die bei Grün von der Burgstraße herkommend geradeaus in Richtung Ulmer Straße fahren wollte. Der 39-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Am Fahrzeug, das abgeschleppt und sichergestellt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Bis zum Abschluss der Arbeiten an der Unfallstelle gegen Mitternacht, mussten der Streckenabschnitt voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rd)

Pfullingen (RT): Pkw contra Rennrad

Ein nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzter Rennradfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der K6729 ereignet hat. Ein 62-jähriger Citroen-Lenker befuhr die Kreisstraße gegen 17.55 Uhr von Gönningen kommend und bog nach links in die Talackerstraße ein. Hierbei kollidierte er mit dem in gleiche Richtung und weiter geradeausfahrenden 42-jährigen Rennradfahrer. Dieser kam daraufhin zu Fall und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (jp)

Metzingen (RT): In Volkshochschule eingebrochen

In ein Gebäude der Volkshochschule in der Innere Heerstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr und etwa sieben Uhr gelangte der Einbrecher in die Räumlichkeiten, die er in der Folge nach Bargeld durchsuchte, einen niedrigen vierstelligen Betrag entwendete und schließlich unerkannt von dannen zog. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Metzingen (RT): Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B 28 bei Metzingen entstanden ist. Eine 32-Jährige war kurz nach neun Uhr mit ihrem Mitsubishi auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Beim Wechseln auf den rechten Fahrstreifen übersah sie einen dort fahrenden Audi A4 eines 54-Jährigen und prallte mit ihrem Wagen in dessen Heck. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus am Ortsrand von Echterdingen ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. In der Zeit von 18.45 Uhr bis 21.15 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Scheibe eines Fensters ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes in der Autenbrunnstraße. Beim Durchwühlen des Mobiliars erbeutete der Unbekannte ersten Erkenntnissen nach Schmuck und einen geringen Bargeldbetrag. Zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Fußgänger angefahren (Zeugenaufruf)

Ein Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge parkte ein unbekannter Pkw-Lenker gegen 14.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Stuttgarter Straße rückwärts aus und stieß mit einem 81-jährigen Fußgänger zusammen. Dieser kam in der Folge zu Fall. Nach einem Gespräch mit dem Senior und dessen Einverständnis fuhr der Pkw-Lenker davon. Ein Zeuge verständigte nachfolgend die Polizei. Die Verletzungen des 81-Jährigen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Eingeklemmt und schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Entringen erlitten. Gegen 16.45 Uhr parkte ein 27 Jahre alter Mann mit einem Sprinter samt Anhänger rückwärts in die Straße Beim Brückle aus und wurde hierbei von dem 21-Jährigen eingewiesen. Dabei wurde dieser zwischen dem Anhänger und einem geparkten LKW eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann nachfolgend in eine Klinik. (mr)

Gomaringen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Nehrener Straße ereignet hat. Eine 59-Jährige war gegen 6.40 Uhr mit ihrem Renault Twingo in Richtung Gomaringen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 45-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck seines VW Tiguan. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die augenscheinlich leicht verletzte 59-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Fehlalarm in Klinik

Bodenbeschichtungsarbeiten haben am Donnerstagvormittag in einer Klinik in der Osianderstraße für Aufregung gesorgt. Gegen zehn Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil dort Gasgeruch bemerkt und die Klinik kurzzeitig geräumt worden war. Die Messungen der Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen und etwa 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, verliefen gänzlich negativ, sodass der Betrieb schnell wiederaufgenommen werden konnte. Als Ursache des Geruchs konnten Bodenbeschichtungsarbeiten in der näheren Umgebung identifiziert werden. (jp)

Tübingen (TÜ): Sachbeschädigung an Kirche (Zeugenaufruf)

Die Polizei in Tübingen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich am Donnerstag an der Dietrich-Bonnhoeffer-Kirche in der Straße Berliner Ring ereignet hat. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen machte sich ein Unbekannter zwischen neun Uhr und 18 Uhr an mehreren aus der Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge in Tübingen stammenden Gedenksteinen zu schaffen, die im Eingangsbereich der evangelischen Kirche angebracht waren. Dabei wurde die Befestigung der Steine beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 07071/972-8660 Hinweise von Zeugen entgegen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (jp)

Hechingen (ZAK): Brand eines Holzunterstandes

An einem Wohnhaus in der Straße Obere Dornäcker im Stadtteil Bechtoldsweiler ist am Freitagvormittag ein Holzunterstand in Brand geraten. Die Rettungsleitstelle teilte der Polizei gegen zehn Uhr den Brand des zwischen dem Haus und einer Garage befindlichen Unterstandes mit. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die sich mit acht Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort befand, konnten die Flammen durch zwei 65 und 56 Jahre alte Nachbarn selbstständig mit Wassereimern gelöscht werden. Der Rettungsdienst, der ebenfalls mit vier Einsatzkräften vor Ort war, wurde glücklicherweise nicht benötigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jp)

Balingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Albrechtstraße sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und sieben Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen die Täter auf einen Tresor, den sie aufbrachen und ausplünderten. Zur Höhe des Sachschadens und dem Wert des Diebesgutes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mk)

