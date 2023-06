POL-COE: Rosendahl, Darfeld/Holzdiebstahl

Polizei Coesfeld

Der Diebstahl von Holz ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Strafanzeige hat ein Schöppinger am Montag (12.06.) bei der Polizei in Coesfeld erstattet, weil aus seinem Holzlager in einem Wald in Darfeld Holz gestohlen wurde. An dem im Lager befindlichen Holz hatte er mehrere Peilsender versteckt. So konnte der Diebstahl schnell aufgeklärt werden. Das gestohlene Holz konnte im Bereich von Darfeld aufgefunden werden.

