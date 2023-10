Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbruch in Bad Urach, Unfall bei Haigerloch

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Pkw-Aufbrecher erbeutet Jacken

Zwei Jacken sind am frühen Donnerstagmorgen aus einem aufgebrochenen Pkw auf einem Firmenparkplatz in der Sirchinger Straße entwendet worden. In der Zeit von kurz vor sechs Uhr bis 06.30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter eine Seitenscheibe eines VW Passat ein. Aus dem Fahrzeug nahm der Unbekannte zwei Jacken an sich. Eine davon konnte durch einen Zeugen am Morgen in der Nähe aufgefunden werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Haigerloch (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der L 410 ereignet, bei dem vier Personen verletzt wurden, ein Schaden in Höhe von rund 65.000 Euro entstanden ist und zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker war gegen 7.20 Uhr auf der Landstraße in Richtung Rangendingen unterwegs und wollte kurz nach der Einmündung Trillfingen nach links auf einen Feldweg abbiegen. Hierzu bremste er seinen Wagen ab. Drei nachfolgende Fahrzeuge konnten bis zum Stillstand abbremsen. Eine 18 Jahre alte VW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Polo ersten Erkenntnissen nach ungebremst ins Heck des Mazda eines 46 Jahre alten Mannes. Dieser wurde auf den VW Caddy eines 23-Jährigen geschoben, der noch mit dem Mercedes-Benz Vito eines 24 Jahre alten Mannes kollidierte. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zusätzlich noch der in Richtung Haigerloch fahrende Peugeot 208 einer 23-Jährigen beschädigt. Die Unfallverursacherin musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mazdafahrer und der VW-Lenker sowie sein 19-jähriger Beifahrer klagten über Schmerzen. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben und wurden vom Rettungsdienst lediglich vor Ort versorgt. Dieser war mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften ausgerückt. Die L 410 musste während der Unfallaufnahme zwischen den Abzweigungen nach Trillfingen und Hart bis 8.10 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell