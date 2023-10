Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur Pressemitteilung; Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Korrektur zur Pressemitteilung "Metzingen (RT): In Kiosk eingebrochen" vom 11.10.2023 / 11.34 Uhr. Beim nachfolgenden Artikel hatte sich ein Fehler beim Tatzeitraum eingeschlichen. Wir bitten, dies zu entschuldigen und die nachstehende, berichtigte Version zu verwenden:

Metzingen (RT): In Kiosk eingebrochen

Tabakwaren in bislang unbekanntem Ausmaß und Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter beim Einbruch in einen Kiosk in der Metzinger Eisenbahnstraße erbeutet. Der Unbekannte gelangte nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Mittwochmorgen, zwischen drei Uhr und vier Uhr, über ein auf der Rückseite befindliches, gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Pfullingen (RT): Bargeld gestohlen

Auf den Inhalt zweier Geldspielautomaten hatte es ein Krimineller am frühen Mittwochmorgen abgesehen. In der Zeit zwischen 1.20 Uhr und 9.45 Uhr drang der Täter in ein Café in der Marktstraße ein und brach zwei dortige Geldspielautomaten auf. Mit dem daraus erbeuteten Bargeld flüchtete er anschließend unerkannt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (mr)

Bisingen (ZAK): Verkehrsteiler überfahren

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der L 391 ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt worden. Die 42-Jährige war mit einem VW Golf kurz nach zwölf Uhr auf der Landesstraße von Grosselfingen herkommend unterwegs. Auf Höhe des Industriegebiets Bisingen-Nord geriet sie mit ihrem Wagen zu weit nach links und überfuhr einen Verkehrsteiler sowie ein dortiges Verkehrszeichen, das abgerissen wurde. Auf der rechten Fahrspur kam der Pkw schließlich zum Stehen. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung brachte der Rettungsdienst die Fahrerin ins Krankenhaus. Der Schaden am VW, der abgeschleppt wurde, dürfte sich auf schätzungsweise 5.000 Euro belaufen. Auch die Feuerwehr war an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Balingen (ZAK): Kollision im Kreuzungsbereich

Zur Kollision zweier Autos ist es am Mittwochnachmittag in Weilstetten gekommen. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 65-jähriger Audi-Lenker von der Rottweiler Straße aus in den Kreuzungsbereich mit der Tieringer Straße (L 440) ein, worauf es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden BMW einer 27-Jährigen kam. Die Frau wurde hierbei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (mr)

