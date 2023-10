Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin von Trickdiebinnen bestohlen

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Trickdiebinnen unterwegs

Die Hilfsbereitschaft einer älteren Frau haben zwei dreiste Trickdiebinnen am Montagvormittag in Stetten ausgenutzt. Die bislang unbekannten Frauen, die in Begleitung eines etwa einjährigen Kindes waren, klingelten gegen zehn Uhr an der Haustür der über 80 Jahre alten Frau. Sie hielten der Seniorin einen Zettel hin, auf dem ihre Notlage geschildert wurde und baten um etwas zu trinken. Bereitwillig durften die Unbekannten in das Haus und wurden in das Wohnzimmer geführt. Als die Bewohnerin in der Küche war, um die Getränke zu holen, durchsuchten die Täterinnen die Möbel nach Wertsachen. Anschließend verließen sie eiligst das Gebäude und ließen mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen. Später bemerkte die ältere Frau, dass sie bestohlen wurde und erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei. Von den Trickdiebinnen ist bislang lediglich bekannt, dass sie Mitte 40, zirka 155 bis 160 cm groß sind und gebrochen Deutsch sprachen. Zur Bekleidung liegen keine konkreten Angaben vor. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell