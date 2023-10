Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Diebstahlsdelikte; Fahrzeugbrand; Graffiti-Sprayer ertappt

Reutlingen (ots)

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Ein Graffiti-Sprayer ist am Montagabend von einer Polizeistreife auf frischer Tat in der Reutlinger Innenstadt ertappt worden. Die Beamten erwischten den 49-Jährigen kurz vor 20 Uhr, als er an der Einmündung Uhland-/Aispachstraße einen dortigen Stromkasten besprühte. Bei dem Mann fanden sie eine weitere Spraydose sowie mehrere Filzstifte. Eine Überprüfung ergab, dass der Tatverdächtige für mehrere frische Schmierereien an Gebäuden, Stromkästen und Gehwegen im Bereich der Uhlandstraße und der Kaiserstraße in Frage kommen könnte. Entsprechende Ermittlungen dauern an. (ms)

Metzingen (RT): In Postfiliale eingebrochen

In eine Postfiliale mit Kiosk in der Kelternstraße ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Gegen 2.40 Uhr beschädigte der Einbrecher die Eingangstüre, sodass er nachfolgend offenbar an die Auslagen gelangen konnte. Dort dürfte derzeitigen Erkenntnissen zufolge mehrere Zigarettenschachteln entwendet haben, mit denen er unerkannte flüchtete. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen an den Linienbussen in der unweit entfernten Paul-Lechler-Straße besteht, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. (cw)

Römerstein (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Feldweg neben der B 28 zwischen Böhringen und Zainingen sind die Einsatzkräfte am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ausgerückt. Zuvor war ein dort brennendes Fahrzeug gemeldet worden. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen an dem Peugeot rasch gelöscht werden. Dennoch dürfte an dem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. (mr)

Reutlingen (RT): Mädchen auf E-Scooter gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagnachmittag auf der Schickhardtstraße im Stadtteil Betzingen ereignet hat. Eine Zwölfjährige fuhr gegen 17.55 Uhr zusammen mit einer gleichaltrigen Mitfahrerin auf einem E-Scooter in Richtung Ortsmitte, woraufhin beide ohne Fremdbeteiligung zu Fall kamen und sich aktuellen Erkenntnissen nach leicht verletzten. Die Lenkerin wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Metzingen (RT): Busse beschädigt (Zeugenaufruf)

Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte mehrere Busse in der Paul-Lechler-Straße beschädigt. Im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 3.30 Uhr wurden wie bislang bekannt mehrere Scheiben dreier Busse gewaltsam eingeschlagen. Hierdurch entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (jp)

Denkendorf (ES): Stahlketten von Baustelle gestohlen

Auf zwei Ketten im Wert von mehreren tausend Euro haben es Unbekannte abgesehen, die im Zeitraum zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, in eine Baustelle in der Neuhäuser Straße eingedrungen sind. Die Diebe entwendeten die etwa fünf Meter langen Stahlketten und zogen mit diesen unerkannt von dannen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Esslingen (ES): Radfahrerin gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Die 58-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Wilhelmstraße unterwegs und wollte aufgrund einer Engstelle einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Dabei blieb sie mit dem Rad am Bürgersteig hängen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau nachfolgend ins Krankenhaus. Am Pedelec war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Ostfildern (ES): Einbruch in Wohnung

Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße ist in der Zeit zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 13.40 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter hebelte die Balkontür auf und suchte anschließend im Inneren nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte unter anderem Schmuck und Bargeld. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Albstadt (ZAK): Bei Kollision verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag in Onstmettingen ereignet. Gegen 16 Uhr war ein 66 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Rosenstraße unterwegs und wollte die Hauptstraße (Ortsdurchfahrt) über den abgesenkten Bordstein hinweg geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Seat eines 85-Jährigen. Der Senior wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

