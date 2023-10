Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vorfahrt missachtet; Fahrzeugbrand; Gestürzte Radfahrerin; Einsatz an Schule; Firmeneinbruch; Essen auf Herd vergessen

Reutlingen (ots)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, gegen 7.15 Uhr, an der Einmündung Denkendorfer Straße / Esslinger Straße entstanden ist. Ein 38-Jähriger wollte von der Denkendorfer Straße herkommend mit seinem Audi A4 auf die Esslinger Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer aus Neuhausen kommenden 42-jährigen Ford B-Max-Lenkerin, die eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mk)

Nürtingen (ES): Während der Fahrt Feuer gefangen

Ein Auto hat am Montagvormittag während der Fahrt Feuer gefangen. Kurz nach 9.30 Uhr war eine 45-Jährige mit einem Mercedes auf der Oberboihinger Straße unterwegs, als sie Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sah. Die Fahrerin lenkte den Wagen daraufhin zur Seite und öffnete die Motorhaube. In der Folge geriet der Pkw in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die 45-Jährige, die wohl Rauch eingeatmet hatte, wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie der Bauhof zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Esslingen (ES): Verletzte Radfahrerin

Mit schweren Verletzungen musste eine 27 Jahre alte Frau am Sonntagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge war sie gegen 19 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Eichendorffstraße bergabwärts unterwegs und dabei im Bereich der Bushaltestelle Zollberg aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt gestürzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. (rd)

Filderstadt (ES): Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

An das Gymnasium in der Sielminger Seestraße sind die Rettungskräfte am Montagnachmittag ausgerückt. Gegen 14.45 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei von der Schulleitung alarmiert worden, nachdem mehrere Schüler und Lehrkräfte über Reizungen der Atemwege und Husten geklagt hatten. Vorsorglich wurde nachfolgend der Unterricht beendet, das Schulgebäude geräumt und etwa 100 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte evakuiert. Zwölf Personen wurden im Anschluss von den Rettungskräften vor Ort ambulant untersucht. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Was die Reizungen verursacht haben könnte und woher diese kamen, konnte trotz intensiver Suche und Messungen der Spezialisten der Feuerwehr nicht festgestellt werden. Neben der Polizei waren die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 19 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 14 Rettungskräften im Einsatz. (cw)

Owen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma im Wasenweg ist im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, sechs Uhr, eingebrochen worden. Unbekannter Täter gelangte durch gewaltsames Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes und entwendete dort ersten Erkenntnissen nach mehrere Handwerkzeuge sowie einen Tresor. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Tübingen (TÜ): Essen auf Herd vergessen

Ein vergessener Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Montagmittag in der Kronenstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 12.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil in einem Mehrfamilienhaus der Alarm mehrerer Rauchmelder bemerkt worden war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte die Bewohnerin das Feuer bereits selbstständig gelöscht. Die Räumlichkeiten wurden daraufhin durch die Feuerwehr gelüftet. Nach jetzigen Erkenntnissen kam es bis auf den Topf zu keinen Personen- oder Sachschäden. (jp)

