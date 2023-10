Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft - Leinfelden-Echterdingen

Landesmesse

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag von der Polizei vorläufig festgenommen worden, nachdem er zuvor offenbar in zwei Gebäude der Landesmesse eingebrochen war. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge soll sich der 26-Jährige gegen ein Uhr zunächst gewaltsam Zutritt zum Messegelände verschafft und anschließend mit einem Stein die Glastür eines Aufenthaltsraums eingeworfen haben. Über diesen gelangte er nach aktuellem Kenntnisstand in eine Messehalle sowie ein angrenzendes Bistro, wo er mehrere Kassenschubladen aufgebrochen haben soll. Bargeld befand sich darin jedoch nicht. Anschließend soll der Tatverdächtige, abermals durch das Einwerfen einer Scheibe mit einem Stein, noch in ein unweit entferntes Verwaltungsgebäude eingebrochen sein. Im Inneren des Gebäudes konnte der 26-Jährige von alarmierten Beamten des Polizeireviers Flughafen sowie der Polizeihundeführerstaffel angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den gambischen Staatsangehörigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell