Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brände, Wochenmarkteinnahmen gestohlen, Widerstand, Einbruch in Schule, Flucht vor Polizei

Reutlingen (ots)

Waschmaschinenbrand

Gegen 11.00 Uhr ist es am Samstagvormittag innerhalb einer Wohnung in der Sondelfinger Straße zum Brand einer Waschmaschine gekommen. Ursächlich hierfür war mutmaßlich ein technischer Defekt. Die Waschmaschine konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden, wodurch eine weitere Brandausbreitung verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung war im Anschluss nicht mehr bewohnbar, es entstand ein erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Pfullingen (RT): Mit Pedelec gestürzt

Eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin ist in der Gerhard-Hauptmann-Straße am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr zu Fall gekommen. Die 71-Jährige, die mit ihrem Begleiter unterwegs war, stürzte aus noch unbekannter Ursache und verletzte sich hierbei so schwer, dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Sie wurde anschließend durch Rettungskräfte versorgt und in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

Münsingen (RT): Betrunken Unfall verursacht

Ein Alkoholwert von über drei Promille hat in der Nacht zum Sonntag zu einem Verkehrsunfall beim Alten Lager geführt. Ein 36-Jähriger parkte mit seinem Volvo aus einer Parklücke aus und fuhr hierbei auf einen geparkten VW Beetle auf. Während der Unfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung die Alkoholisierung des Mannes fest. Der 36-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich schätzungsweise auf 12.000 Euro.

Ostfildern/Esslingen/Deizisau/Altbach/Plochingen (ES): Unter Drogeneinwirkung vor Polizei geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einer Flucht vor der Polizei werden Zeugen und mögliche Geschädigte unter Tel. 0711/3990-330 vom Verkehrsdienst Esslingen gesucht. In der Nacht zum Sonntag wollte eine Streifenwagenbesatzung gegen 00.55 Uhr in Ostfildern-Scharnhauser Park einen auffällig fahrenden weißen Kia Sportage mit Stuttgarter Kennzeichen einer Kontrolle unterziehen. Das Fahrzeug hielt nicht wie gefordert an, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und teils ohne Licht über Berkheim, auf die B 10, durch Deizisau, Altbach und Plochingen bis letztlich Esslingen-Oberhof. Möglicherweise wurden während der Flucht unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zur Fahndung und Verfolgung waren mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. In Oberhof durchbrach das Fahrzeug eine Abschrankung und der Fahrer ging kurz vor Eintreffen der Polizei zu Fuß flüchtig. Umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten kurz vor zwei Uhr zur vorläufigen Festnahme des 29-jährigen Fahrers, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergaben sich Hinweise, dass er unter Drogeneinfluss stand, woraufhin er eine Blutprobe abgeben musste. In der Folge wurde die Wohnung des 29-Jährigen auf staatsanwaltschaftliche Anordnung durchsucht und dort Rauschgift und Bargeld, das mutmaßlich im Zusammenhang mit Rauschgiftgeschäften stand, aufgefunden und beschlagnahmt.

Esslingen (ES): Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Am Samstagmorgen ist es auf der Stuttgarter Straße zu einem Verkehrsunfall an einer Fußgängerfurt mit einer verletzten Fußgängerin gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen überquerte eine 75-jährige Esslingerin die Stuttgarter Straße an einem Fußgängerüberweg bei grüner Fußgängerampel. Sie betrat mit ihrem Rollator gerade die Fahrbahn als ein 41-jähriger VW Golf-Lenker von links mit seinem Pkw in Richtung Stadtmitte angefahren kam. Hierbei übersah er offensichtlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und touchierte die Seniorin und deren Rollator. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall leicht am Bein verletzt. Der Rollator wurde stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Filderstadt (ES): Einbruch in Schule

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in die Jahnschule in Harthausen eingebrochen. Im Gebäude öffneten die Einbrecher mehrere Schränke und richteten durch das Versprühen eines Feuerlöschers entsprechenden Sachschaden an. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geprüft werden.

Plochingen (ES): Betrunkener pöbelt und leistet Widerstand

Am Samstagabend, gegen 21.25 Uhr, ist ein Betrunkener am Bahnhof Plochingen, nachdem er zwei Frauen angepöbelt hat, in Gewahrsam genommen worden. Der 34-Jährige belästigte zunächst zwei junge Frauen am Bahnsteig, was zu einem Polizeieinsatz führte. Der deutlich alkoholisierte Mann widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Letztlich musste der Mann zu Boden gebracht werden und eine Nacht in der Gewahrsamszelle ausnüchtern. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Vorfahrt missachtet

Insgesamt fünf verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend ereignet hat. Der 37-jährige Fahrzeugführer eines Seat Leon fuhr gegen 20.55 Uhr In den Akademiegärten und bog nach links auf die Kirchstraße ab. Zeitgleich befuhr ein 23-Jähriger in seinem Audi A6 die Kirchstraße von Neuhausen kommend in Richtung Wolfschlugen. Der Fahrer des Seat missachtete beim Abbiegevorgang die Vorfahrt des Audi, weshalb es in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen einen Laternenmast und ein Geländer geschleudert. Der Laternenmast wurde hierdurch aus der Verankerung gerissen. Aufgrund der Kollision erlitt der 23-Jährige, nach derzeitigem Stand, schwere Verletzungen. Der 37-Jährige, sowie seine Mitfahrer im Alter von ein, fünf und 37 Jahren, wurden leicht verletzt. Alle beteiligten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden verunfallten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt ca. 20.000 Euro. Die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und des Trümmerfeldes auf der Fahrbahn mit insgesamt drei Fahrzeugen und 17 Kräften im Einsatz. Für Absperrmaßnahmen war die Straßenmeisterei an der Unfallstelle. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt. Hierdurch kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rottenburg (TÜ): Gefährdung des Straßenverkehrs (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag ist es auf der Weilerstraße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr gegen 14.55 Uhr ein Omnibus der Linie 7623, der mit ca. 20 Fahrgästen besetzt war, die Weilerstraße bergaufwärts. Unmittelbar vor einer scharfen Linkskurve kam ihm ein weißer BMW mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Der Pkw mit Freudenstädter Kennzeichen geriet in der Folge trotz eines starken Bremsmanövers auf die Fahrspur des Busses, woraufhin dessen 31-jähriger Fahrer eine umgehende Gefahrenbremsung bis zum Stillstand einleitete. Kurz bevor es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, erlangte der BMW-Fahrer wieder die Kontrolle über sein Fahrzeug und konnte zurück auf seine Fahrspur lenken. Dort stieß er jedoch mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein und führte seine Fahrt im Anschluss in Richtung Innenstadt fort. Die Insassen des Linienbusses wurden durch die Gefahrenbremsung nicht verletzt. Das Polizeirevier Rottenburg, Tel. 07472/9801230, sucht Zeugen zum Vorfall, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum unbekannten BMW, geben können.

Balingen (ZAK): Wochenmarkteinnahmen gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben am Samstagmittag die Tageseinnahmen eines Früchteverkäufers auf dem Balinger Markt entwendet. Die Marktstandbetreiber waren zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr mit Verladearbeiten an ihrem grauen Mercedes Sprinter in der Friedrichsstraße direkt am Marktplatz vor einem gutbesuchten Cafe beschäftigt. Dies nutzten der oder die Diebe aus und entwendeten aus dem unverschlossenen Fahrgastraum des Sprinters das Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07433/264611 beim Polizeirevier Balingen zu melden.

Albstadt (ZAK): Brand in Einfamilienhaus

Am Samstagnachmittag ist es in einem Einfamilienhaus in Truchtelfingen, in der Straße "Bei der Kirche", gegen 16.50 Uhr zu einem Brandgeschehen gekommen. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts einer Heizdecke kam es im Untergeschoss des Hauses zu einer Brandentstehung. Zwei der Hausbewohner mussten durch die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei über ein Gerüst evakuiert werden. Durch die Feuerwehr Albstadt konnte der Brand rasch gelöscht werden. Drei Bewohner wurden durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und zur vorsorglichen Behandlung durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Das Gebäude wurde vorerst als nicht mehr bewohnbar eingeschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell