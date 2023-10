Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Mutmaßliche Rollerdiebe ermittelt

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Lkw umgekippt

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Freitagvormittag auf der L 1200a (Hegelstraße) ereignet hat. Ein 58-Jähriger wollte gegen 11.40 Uhr mit seinem, mit Bitumen beladenen Lkw von der Tankstelle herkommend, nach links in die L 1200a in Richtung B 297 einbiegen. Den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte er dabei zu schnell gewesen sein, weshalb sich die Ladung aufschaukelte und der Lkw in der Folge nach rechts umkippte. Dabei ergoss sich das Bitumen auf eine Fläche von geschätzten 60 qm auf die angrenzende Grünfläche. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Zur Verhinderung einer Entzündung des Bitumens und zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. Vertreter der Wasserbehörde und des Landratsamtes waren vor Ort. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten, für die Spezialfahrzeuge erforderlich sind, dauern derzeit (Stand 16.30 Uhr) noch an. Die Landesstraße und die Ausfahrt Kirchheim-West der A8 ist in Richtung Kirchheim bis auf Weiteres gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. (cw)

Reichenbach (ES): Kontrolle über Auto verloren

Eine augenscheinlich leichtverletzte Passantin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der Hauptstraße ereignet hat. Gegen 11.50 Uhr wollte ein 79-jähriger Autofahrer auf einem dortigen Parkplatz einparken und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieses weiter beschleunigte. In der Folge überfuhr er zunächst zwei Poller und kam schließlich vor einem Gartenzaun zum Stehen. Hierbei fiel einer der Poller auf den Fuß der 60-jährigen Passantin und verletzte diese. Nach einer medizinischen Behandlung und Versorgung wurde sie daraufhin durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den Pollern sowie am Pkw kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Frickenhausen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Auf etwa 11.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung Daimlerstraße / Tischardter Straße entstanden ist. Ein 21-Jähriger wollte kurz nach 7.30 Uhr mit seinem Mercedes von der Daimlerstraße auf die Tischardter Straße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Tischardt fahrenden, 40 Jahre alten Renault-Lenkers. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der Mercedes in den Grünstreifen abgewiesen. Dabei beschädigte er eine Hecke und ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rd)

Rottenburg (TÜ): Mutmaßliche Rollerdiebe ermittelt

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen mehrere Jugendliche, die im Verdacht stehen, in den vergangenen Wochen in Rottenburg sowie den Stadtteilen Weiler und Dettingen mindestens 20 Motorroller entwendet zu haben. Durch Überwachungsaufnahmen und die anschließenden Ermittlungen waren die Beamten auf die Spur der neun, überwiegend geständigen Jungen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sowie eines 13-Jährigen gekommen. Sie stehen im Verdacht, seit Juli die unter anderem in Garagen oder Carports abgestellten und teilweise mittels Lenkerschlosses gesicherten Roller kurzgeschlossen und entwendet zu haben. Nach der anschließenden Fahrt wurden die Zweiräder zurückgelassen. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich zudem ein Tatverdacht gegen einen 17-Jährigen und einen 19-Jährigen, die für mindestens drei Rollerdiebstähle seit Juli in Hirrlingen verantwortlich sein sollen. Seit der Aufklärung der Fälle Mitte September wurden keine weiteren Taten mehr aktenkundig. Die Verdächtigen werden nun bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. Der 13-Jährige ist noch strafunmündig. (rd)

