Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionisten, Einbruch, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Brand eines Altkleidercontainers

In der Nacht zum Samstag ist es um 01.13 Uhr an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Friedrich-Naumann-Straße aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Altkleidercontainers gekommen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Reutlingen, welche mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nürtingen (ES): Exhibitionist (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 45 bis 50 Jahre alten Unbekannten fahndet das Polizeirevier Nürtingen, nachdem dieser am Freitag um 13 Uhr im Bereich des Oberen Fischersees, am Radweg zwischen Oberboihingen und Nürtingen, sein Geschlechtsteil vor einem 12-jährigen Mädchen aus der Hose hängen ließ. Die Person wurde wie folgt beschrieben: Unauffällige Statur und Größe, südländisches Aussehen, kurze dunkle Haare, mit Stoppelbart, mit Akzent, hellblaue Jeans welche an den Oberschenkeln ausgewaschen war, langes Oberteil, unterwegs gewesen mit einem älteren grauen Fahrrad. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07022/92240 entgegen.

Ostfildern (ES): Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Auf dem Körschtalviadukt ist es am Freitag um 20.45 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Die 57-jährige Fahrerin eines PKW Smart fuhr in Fahrtrichtung Neuhausen. Vor ihr bremste ein PKW aufgrund eines Fahrradfahrers ab, weshalb sie ihr Fahrzeug ebenfalls abbremsen musste. Ein 49-jähriger Dacia Fahrer, welcher hinter dem Smart unterwegs war, fuhr in der Folge auf diesen auf. Die Smartfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Smart wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 2.300 Euro entstanden. Während der gesamten Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde das Körschtalviadukt mit Unterstützung des THW zunächst voll gesperrt. Später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ab 23 Uhr konnte das Viadukt wieder uneingeschränkt befahren werden.

Dußlingen (TÜ): Pedelec mit PKW kollidiert

Am Freitagmorgen um 06.27 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem VW-Golf die Birkenstraße in Fahrtrichtung Robert-Wörner-Straße. Zeitgleich befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Bulls-Pedelec die Robert-Wörner-Straße in Fahrtrichtung Höhnisch. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, sodass sich der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.300 Euro.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist hat am Freitagnachmittag in der Uni-Bibliothek sein Unwesen getrieben. Um 17.00 Uhr stellte eine Frau fest, wie ein Mann neben ihr masturbierte und sie dabei ansah. Nach kurzer Zeit unterließ der Unbekannte die Handlung und verließ fluchtartig das Gebäude. Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 20 - 30 Jahre, 170 - 180 cm, dunkle Hautfarbe, karierte kurze Jeans, weiße Jacke, schwarzer Rucksack. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise.

Hechingen (ZAK): Kleinkraftrad übersehen

Nach ersten Erkenntnissen hat ein 18-Jähriger leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall am Freitag in der Schloßackerstraße erlitten. Er hatte diese um 12.49 Uhr in Richtung Tobelstraße mit seinem Kleinkraftrad der Marke Peugeot befahren. Ein ihm entgegenkommender 44-jähriger Ford Fiesta Fahrer wollte auf einen Parkplatz aus seiner Sicht nach links abbiegen und übersah hierbei den ordnungsgemäß entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge. Der Kleinkraftradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik zur weiteren Abklärung verbracht. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden.

Winterlingen (ZAK): Unfall zwischen Fahrrad und Roller

Am Freitag ist es um 20.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schreinerstraße gekommen. Ein 28-jähriger Fahrradfahrer hatte diese in Richtung Friedrichstraße befahren. Beim Abbiegen nach links in diese schnitt er die Kurve und geriet auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment kam ihm ein 15-jähriger Fahrer eines Peugeot Rollers entgegen. Dieser versuchte dem Radfahrer auszuweichen und kam hierbei zu Fall. Der Fahrradfahrer stürzte in diesem Zusammenhang ebenfalls. Zu einer Berührung beider Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Der Fahrradfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Der Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Da im Zuge der Unfallaufnahme bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde bei ihm eine Blutprobe angeordnet. Über die entstandenen Schäden an beiden Fahrzeugen kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden.

Haigerloch (ZAK): Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 30.08.2023 und Freitag 06.10.2023 17 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf den Bergen eingebrochen worden. Unbekannter Täter hatte sich über die Terrassentüre auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Möbelstücke nach Stehlenswertem durchsucht. Das Diebesgut wie auch der angerichtete Sachschaden stehen derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Balingen (ZAK): Auseinandersetzung in Diskothek

In einer Diskothek in der Straße Auf Bollen ist es am Samstag um 03.30 Uhr zwischen zwei Security-Mitarbeitern und zwei Besuchern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die beiden 30 und 35 Jahre alten Security-Mitarbeiter verwiesen zunächst einen 18-jährigen Besucher der Örtlichkeit. Da dieser der Aufforderung nicht nachkam wurde er hinausbegleitet und verletzte sich hierbei leicht. Ein weiterer 15-jähriger Gast mischte sich in die Auseinandersetzung ein und wurde hierbei ebenfalls leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden vor Ort durch eine Besatzung eines hinzugerufenen Rettungsdienstes ambulant versorgt. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden noch zwei PKWs auf dem Grundstück eines angrenzenden Autohauses beschädigt. Über die entstandene Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen kann noch keine Aussage gemacht werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zum Tatablauf aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell