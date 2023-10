Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Randalierer; Flucht vor Polizeikontrolle; Fahrzeugdiebstahl; Einbrüche

Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz

Eine Rauchentwicklung beim Kochen hat am Sonntagmittag in der Gustav-Werner-Straße die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 12.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil in einem dortigen Wohnheim ein Brandalarm ausgelöst worden war. Die Feuerwehr, die sich mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten im Einsatz befand, konnte die Ursache für den Alarm schnell ausfindig machen. Es kam weder zu Personen- noch zu Sachschäden. (jp)

Reutlingen (RT): Gegen geparktes Auto gefahren

Ein nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzter Autofahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag in der Hoffmannstraße zugetragen hat. Der 87-jährige Lenker eines Smart ForTwo fuhr gegen zwölf Uhr in Richtung Heppstraße und kollidierte dort aus bislang unbekannter Ursache mit einem ordnungsgemäß geparkten Ford Fiesta. Der Fahrer wurde daraufhin nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt. (jp)

Reutlingen (RT): Brennender Müll (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Brand am Sonntagmittag auf dem Willy-Brandt-Platz sucht die Polizei in Reutlingen. Gegen 13.40 Uhr ist den Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr ein Brand auf der Rückseite eines dortigen Restaurants gemeldet worden. Ein 28-jähriger Zeuge löschte bereits mehrere in Brand geratene Müllsäcke sowie Altpapier mit eigenen Mitteln bis die Feuerwehr, die sich mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften an der Einsatzörtlichkeit befand, die Lage schließlich unter Kontrolle brachte. Durch die zum Teil meterhohen Flammen sowie die dadurch entstandene Hitzentwicklung kam es am Gebäude zu einem Schaden in geschätzter Höhe von etwa 2.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (jp)

Grabenstetten (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Motorradfahrer ist am Samstagmittag auf der Grabenstetter Steige gestürzt. Der 26-Jährige war kurz vor 14 Uhr mit einer Triumph auf der L 211 von Bad Urach herkommend bergaufwärts unterwegs und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben kam der Biker zu Fall. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die er am Folgetag wieder verlassen konnte. Der Schaden am Motorrad wird auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt. (mr)

Hayingen (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L 245 erlitten. Gegen zehn Uhr befuhr der 60-Jährige mit einer Yamaha die Landesstraße von Zwiefalten herkommend in Richtung Wimsen. In einer Rechtskurve auf Höhe Gossenzungen verlor er bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über die Maschine und kollidierte mit den linken Leitplanken. Während das Motorrad abgewiesen wurde, stürzte der Mann über die Leitplanken hinweg und blieb an einem Hang unterhalb der Straße liegen. Mit einem Rettungshubschrauber musste der Schwerverletzte nachfolgend in eine Klinik eingeliefert werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro. (mr)

Pfullingen (RT): Von Motorrad gestürzt

Eine 43 Jahre alte Frau und ihre zwölfjährige Mitfahrerin sind am Sonntagnachmittag auf der L380 von einem Motorrad gestürzt. Die 43-Jährige war gegen 17.15 Uhr mit dem Bike von Eningen herkommend in Fahrtrichtung Würtingen unterwegs. Als sie dabei zum Überholen ansetzte und hierzu beschleunigte, verlor sie die Kontrolle über das Zweirad, das nach links von der Fahrbahn abkam. Sowohl die Lenkerin als auch ihre Mitfahrerin stürzten zu Boden. Beide zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Angehörige kümmerten sich um den Abtransport. (rd)

Pliezhausen (RT): Schwerer Unfall auf B27 (Zeugenaufruf)

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B27 bei Altenburg verletzt worden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 24-Jähriger gegen 13.40 Uhr mit einem roten BMW M4 zeitgleich mit einem gelben BMW M4 auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Reichenbachtalbrücke verlor der 24-Jährige offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Im dortigen Böschungsbereich kollidierte der BMW mit einer Felswand und schleuderte gegen ein Brückenwiderlager, an dem der Wagen schließlich zum Stehen kam. Der BMW-Lenker wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sein 47 Jahre alter Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam zum Personentransport nicht zum Einsatz. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Das Umweltamt und die Straßenmeisterei begutachteten die Schäden vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 52.0000 Euro. Der BMW wurde abgeschleppt und sichergestellt. Eine Fahndung nach dem gelben Pkw verlief ohne Erfolg. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B27 in Richtung Stuttgart zunächst voll gesperrt werden. Ab etwa 14.30 Uhr war die Strecke einseitig befahrbar, bis sie gegen 17 Uhr wieder vollends freigegeben werden konnte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zur Fahrweise des roten und möglicherweise auch zur Fahrweise des gelben BMW geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen unter Telefon 07071/972-8660, zu melden. (rd)

Kohlberg (ES): Auf Kindergartenareal randaliert (Zeugenaufruf)

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben Unbekannte angerichtet, die zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, zwölf Uhr, auf dem Gelände eines Kindergartens in der Straße Wasen randaliert haben. Die Täter beschädigten verschiedenes Spielzeug und verschafften sich Zutritt zu einem Sanitär-Container, in dem sie ebenfalls randalierten und Gegenstände herumwarfen. Entwendet wurde nach erstem Kenntnisstand nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter 07022/9224-0 entgegen. (rd)

Lenningen (ES): Sechsjähriger Radler gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Sechsjähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Sonntagnachmittag erlitten. Der Junge war gegen 16.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Skateplatz beim Pouilly-Platz unterwegs, wo er ohne Fremdbeteiligung stürzte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (rd)

Wendlingen (ES): Pkw kontra Fahrrad

Ein zwölf Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Einmündung Steinitzweg/ Stuttgarter Straße leicht verletzt worden. Eine 33-Jährige wollte kurz nach 18.30 Uhr mit ihrem Suzuki vom Steinitzweg aus in die Stuttgarter Straße einfahren. Beim Hineintasten in den dazwischenliegenden Gehweg übersah sie den von rechts kommenden Zwölfjährigen, der mit seinem Fahrrad gegen die rechte Seite des Pkw prallte. Der Rettungsdienst versorgte den Jungen vor Ort. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 3.000 Euro. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Pannenfahrzeug kollidiert

Zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Pannenfahrzeug ist es am Sonntagabend auf der B27 gekommen. Eine 33-Jährige war kurz nach 20 Uhr mit ihrem Mercedes auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart, dem Beschleunigungsstreifen bzw. der Abfahrt zur Autobahn A8 unterwegs, als sie auf den pannenbedingt dort stehenden, mittels Warnblinklicht und Warndreieck abgesicherten Chevrolet eines 20-Jährigen auffuhr. Dieser wurde daraufhin in die Leitplanke geschoben. Die 33-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die beiden Insassen des Pannenfahrzeugs, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls hinter der Leitplanke aufgehalten hatten, blieben unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 41-Jähriger entgegen, der am frühen Sonntagmorgen versucht hatte, sich mit seinem Motorrad einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Mann war gegen 5.45 Uhr in der Paradiesstraße durch seine Fahrweise einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Als er kontrolliert werden sollte, beschleunigte er sofort seine Ducati und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung jeglicher roten Ampeln oder sonstiger Verkehrsregeln durch das Stadtgebiet. Erst als er im Bereich Henriettenstraße / Zeppelinstraße aufgrund seiner Fahrweise die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte gelang es der Streife zu dem Motorrad aufzuschließen. Allerdings war der Fahrer sofort nach dem Sturz aufgestanden, hatte sein Motorrad liegen gelassen und war zu Fuß geflüchtet. Er konnte im Verlauf der Fahndung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nachdem er dort auf mehrfaches Klingeln und Klopfen nicht öffnete und sich in der Wohnung verbarrikadierte, wurde diese auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zwangsweise geöffnet und der erkennbar alkoholisierte 41-Jährige in Gewahrsam genommen. Dabei belegte dieser die eingesetzten Polizeibeamten andauernd mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Seine bei seinem Sturz entstanden, leichten Verletzungen wurden nachfolgend im Krankenhaus ambulant behandelt, wo er sich auch einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Der Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Mutmaßliche Fahrzeugdiebe geschnappt

Gegen einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 18-jährigen Heranwachsenden, die am frühen Montagmorgen nach dem Diebstahl eines Lkws im Bereich Weilheim vorläufig festgenommen werden konnten, ermittelt der Polizeiposten Weilheim. Gegen 2.40 Uhr alarmierte der Besitzer eines Lkw Mercedes-Atego die Polizei, nachdem er vom Motorengeräusch seines Fahrzeugs geweckt worden war und gerade noch sah, wie der Lastwagen vom Hof fuhr. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen konnte der Lkw in der Bissinger Straße in Weilheim, in Richtung Nabern fahrend festgestellt werden. Beim Erkennen des Streifenwagens wurde der Laster über den Grünstreifen, durch einen Zaun auf ein Wiesengrundstück gelenkt und die Insassen flüchteten zu Fuß. Durch die Besatzung eines hinzugezogenen Polizeihubschraubers konnten die beiden Flüchtigen im Bereich des Lindachstadions geortet und nachfolgenden von den Streifenwagenbesatzungen widerstandslos festgenommen werden. Beide wurden nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt bzw. den Erziehungsberechtigten überstellt und sehen jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Ob die beiden für weitere Fahrzeugaufbrüche am Wochenende im Bereich Weilheim verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens. (cw)

Aichtal (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Ein Einfamilienhaus in der Haldenstraße ist am Sonntagabend zum Ziel von Einbrechern geworden. In der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 20.25 Uhr verschafften sich die Unbekannten über eine Terassentüre gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes und durchwühlten in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchteten sie nachfolgend unerkannt. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mk)

Neuhausen (ES): In Gartenhäuser eingebrochen

In gleich drei Gartenhäuser in einer Schrebergartenanlage in der Straße Talhof ist am frühen Samstagmorgen, gegen drei Uhr, eingebrochen worden. Unbekannte Täter versuchten erfolglos bei zwei Gebäuden gewaltsam über ein Fenster ins Innere zu gelangen. Beim dritten Gartenhaus wurde die Tür gewaltsam eingetreten und nach bisherigen Erkenntnissen lediglich Lebensmittel entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte den Wert des Diebesgutes bei Weitem übersteigen. Der Polizeiposten Neuhausen ermittelt. (jp)

Esslingen (ES): Grillrauch führt zu Einsatz

Ein stark rauchender Grill hat am Sonntagabend in der Wilhelmstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 19 Uhr waren die Einsatzkräfte ausgerückt, weil ein brennender Balkon gemeldet worden war. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Ursache schnell identifizieren und Entwarnung geben. Der Grill wurde anschließend ausgeschaltet. (jp)

Nürtingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Die Einsatzkräfte sind in der Nacht zum Montag, gegen drei Uhr, zu einem brennenden Pkw nach Zizishausen ausgerückt. Ein im Meisenweg geparkter Mazda hatte im Bereich des Motors Feuer gefangen, wobei die Flammen bereits auf eine nebenstehende Hecke übergegriffen hatten. Auch ein ebenfalls geparkten VW sowie ein Kleidercontainer wurden in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Im Anschluss wurde der Mazda abgeschleppt. Der Gesamtschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Einbrecher unterwegs

In Rottenburg hat am Wochenende ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, neun Uhr, drang der Täter in ein Gebäude in der Straße Gelber Kreidebusen ein und suchte dort nach Wertgegenständen. Dabei brach der Unbekannte auch eine verschlossene Innentür auf. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Kriminelle einen kleineren Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich hingegen auf mehrere hundert Euro belaufen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Steinlachstraße ist am Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 6.45 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren der Gaststätte, brach dort mehrere Spielautomaten auf und entwendete daraus Bargeld. Der Polizeiposten Mössingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Albstadt (ZAK): Pedelecfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag auf einem Schotterweg in der Straße Im Kugelwäldle ereignet hat. Eine 58-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung Lerchenfeld und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die nach derzeitigen Erkenntnissen leicht Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Pedelec entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

