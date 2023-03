Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung - mehrere tausend Euro Schaden - Zeugen gesucht!

Hemsbach (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 16 Uhr bis ca. 22 Uhr, wurde in Hemsbach, in der Straße "Auf der Au" in eine Wohnung eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über die Küchentür in die Wohnung der geschädigten 33-jährigen Frau. Hierzu wurde die Glasscheibe der Tür eingeschlagen und so dann geöffnet. Der oder die Täter erbeuteten u.a. Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

