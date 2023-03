Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 40-Jähriger wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 40-Jährigen erlassen, der am Dienstagmorgen versucht haben soll, einen Taxifahrer zu erpressen und diesen angegriffen haben soll.

Mit dem Fahrziel Mannheim Hauptbahnhof soll der 40-Jährige in Worms um 7 Uhr in das Taxi des 32-jährigen Fahrers gestiegen sein. Bereits auf dem Weg in den innerstädtischen Bereich soll der Fahrgast aufgrund des angeblich zu hohen Fahrpreises den Fahrer mehrfach beschimpft haben, was diesen letztlich veranlasste die Fahrt im Bereich der A-Quadrate zu unterbrechen. In einem Streitgespräch soll der 40-Jährige dann ein Einhandmesser gezückt und mit ausgeklappter Klinge in Richtung des Fahrers gefordert haben, er solle weiterfahren. Der bedrohte 32-Jährige zog jedoch den Zündschlüssel und verließ augenblicklich das Taxi. Nachdem der Tatverdächtige sein Messer wieder eingeklappt hatte, soll dieser weiter versucht haben auf den Fahrer einzureden und um eine abweichende Bezahlung verhandelt haben. Als der Taxifahrereine Weiterfahrt aufgrund der Geschehnisse verneinte und den polizeilichen Notruf anrief, soll der 40-Jährige ihm mit Pfefferspray aus kürzester Entfernung in das Gesicht gesprüht haben. Ungehindert dessen setzte der Taxifahrer den Notruf fort, woraufhin der Tatverdächtige die Flucht ergriffen haben soll ohne die ausstehenden Kosten von mehr als 60 Euro zu begleichen. Als der 32-Jährige den Flüchtigen zu Fuß verfolgte, soll dieser wiederholt mit einer zweiten Dose Pfefferspray auf den Verfolger gesprüht haben. Als der 40-Jährige dann sein Messer zog und es gegen den unnachgiebigen Verfolger gerichtet haben soll, brach dieser die Verfolgung ab.

Just in diesem Moment trafen mehrere alarmierte Streifenwagen ein, deren Beamte den Tatverdächtigen an der Straßenbahnhaltestelle Paradeplatz festnahmen.

Der 32-jährige Geschädigte erlitt Haut-, Augen- und Schleimhautreizungen durch das mehrfach gegen in eingesetzte Pfefferspray.

Der 40-Jährige wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter des Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl. Anschließend wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

