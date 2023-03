POL-MA: Walldorf, A 5: Diebstahl von Diesel auf Raststätte

Leimen / St.Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wurde in das Gebäude der St. Aegidius Gemeinde eingebrochen - Wertgegenstände wurden jedoch nicht entwendet. In der vergangenen Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich der oder die Täter bereits wie in der vergangenen Woche Zutritt über ein aufgehebeltes ...

