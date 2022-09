Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Bockhorn

Bockhorn (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag warfen bislang unbekannte Täter einen Stein auf die Windschutzscheibe eines auf dem Grundstück der Mühlenstraße geparkten Pkw VW Caddy und beschädigten diese dadurch. Weiterhin wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 oder der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 mitzuteilen.

