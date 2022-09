Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 16.09.-18.09.2022

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.25 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Sande deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft einer 22-jährigen Pkw-Fahrerin festgestellt. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,27 0/oo. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Diebstahl aus unverschlossenem Wohnhaus In der Nacht von Samstag auf Sonntag nutzten unbekannte Täter eine unverschlossene Zugangstür zu einem Wohnhaus in Sande-Neustadtgödens, um dieses zu betreten und anschließend einen Laptop sowie eine Geldkassette zu entwenden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen. Einbruch in Bäckerei-Filiale In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter die Eingangstür zu einer Bäckerei-Filiale in Jever auf. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine geringe Menge Bargeld. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

