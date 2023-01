POL-VIE: Versuchter Einbruch - Täter gelangt nicht ins Haus

Niederkrüchten (ots) - Am Abend des heutigen Sonntages brachen bislang unbekannte Täter in Niederkrüchten, an der Straße Am Stein, in dasselbe Einfamilienhaus ein, in welches bereits am Vortag eingebrochen worden war. Dass es sich hierbei um dieselben Täter handelt, ist zwar naheliegend, bislang jedoch nicht erwiesen. Bei dem erneuten Einbruch wurde eine rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und der oder die Täter ...

mehr