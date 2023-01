Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in dasselbe Haus an zwei aufeinanderfolgenden Tagen

Niederkrüchten (ots)

Am Abend des heutigen Sonntages brachen bislang unbekannte Täter in Niederkrüchten, an der Straße Am Stein, in dasselbe Einfamilienhaus ein, in welches bereits am Vortag eingebrochen worden war. Dass es sich hierbei um dieselben Täter handelt, ist zwar naheliegend, bislang jedoch nicht erwiesen. Bei dem erneuten Einbruch wurde eine rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und der oder die Täter gelangten in das Innere des Hauses, wo sie mehrere Zimmer durchsuchten. Die 60-jährige Geschädigte konnte bislang jedoch nicht feststellen, ob etwas entwendet worden war. Die Kriminalpolizei erschien zwecks Spurensicherung vor Ort. Auch in diesem Fall wendet sich die Polizei wieder mit der Bitte an mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden, falls sie zur fraglichen Zeit im Bereich der Straße Am Stein etwas verdächtiges beobachtet haben./Ren (110)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell