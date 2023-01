POL-DA: Darmstadt: Polizei zieht Auto aus dem Verkehr/Zahlreiche Mängel

Bürstadt/Lampertheim (ots) - Eine Baustelle in der Nibelungenstraße in Bürstadt geriet zwischen Donnerstag (19.01.) und Montag (23.01.) in das Visier Krimineller. Die Täter entwendeten dort aus einem Container unter anderem ein hochwertiges Elektrogerät sowie ein Ladegerät im Wert von insgesamt über 2000 Euro. Zwischen Freitagabend (20.01.) und Montagmorgen (22.01.) verschafften sich Diebe zudem gewaltsam Zutritt ...

mehr