POL-RT: Raubüberfall auf Tankstelle in Balingen

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): In Kiosk eingebrochen Tabakwaren in bislang unbekanntem Ausmaß und Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter beim Einbruch in einen Kiosk in der Metzinger Eisenbahnstraße erbeutet. Der Unbekannte gelangte in der Zeit von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, sechs Uhr, über ...

mehr