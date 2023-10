Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rauchentwicklung aus Gebäude - Feuerwehr rettet Bewohner

Bonn (ots)

Am heutigen Abend wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst durch aufmerksame Nachbarn ein piepsender Rauchmelder in einer Wohnung in der Hausdorffstraße gemeldet. Eine Person wurde noch in der Wohnung vermutet. Neben der Berufsfeuerwehr wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Kessenich alarmiert, die heute ihren Übungsabend abhielt. Durch das schnelle Anrücken und Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr wurde die Person aus der Wohnung gerettet und der Entstehungsbrand gelöscht. Der Rettungsdienst versorgte den Bewohner und transportierte diesen in ein Bonner Krankenhaus. Das Gebäude wurde kontrolliert, belüftet und konnte schnell wieder betreten werden.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kessenich waren die Wachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr, sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell