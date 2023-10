FW-BN: Dachstuhlbrand in Bad Godesberg.

Bonn (ots) - Bonn-Kohlkaul; Finkenweg und In den Bieshecken; 24.09.2023; 02:06 Uhr. Die Feuerwehr Bonn rückte gegen 2 Uhr nachts zu einem Brand in den Finkenweg nach Bonn-Kohlkaul aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle im Finkenweg stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in der benachbarten Straße In den Bieshecken ebenfalls brannte. An den beiden Einsatzstellen ...

