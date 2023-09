Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehr Bonn löscht zwei Brände in unmittelbarer Nähe zur gleichen Zeit

Bonn (ots)

Bonn-Kohlkaul; Finkenweg und In den Bieshecken; 24.09.2023; 02:06 Uhr. Die Feuerwehr Bonn rückte gegen 2 Uhr nachts zu einem Brand in den Finkenweg nach Bonn-Kohlkaul aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle im Finkenweg stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in der benachbarten Straße In den Bieshecken ebenfalls brannte. An den beiden Einsatzstellen brannte jeweils ein großer Müllcontainer. In der Straße In den Bieshecken hatte der Brand bereits auf eine Holzverkleidung und eine Hecke übergegriffen und drohte nun sich auf ein Mehrfamilienhaus auszubreiten. Die Einsatzkräfte teilten sich auf die beiden Einsatzstellen auf und bekämpften die Brände unter der Verwendung von Atemschutzgeräten mit jeweils einem Löschrohr. Die Bewohner des vom Brand betroffenen Gebäude in der Straße In den Bieshecken wurden sicherheitshalber von der Feuerwehr ins Freie geführt und anschließend durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst betreut. Durch die schnelle Einleitung der Löschmaßnahmen konnte eine Brandausbreitung auf die Wohngebäude erfolgreich verhindert werden. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, wurden die Gebäude von den Einsatzkräften zunächst mit einer Wärmebildkamera untersucht und auf Brandrauch kontrolliert. Anschließend konnten sämtliche Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, die Löscheinheiten Holzlar und Holtorf der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 31 Einsatzkräften.

