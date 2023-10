Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Kiosk, Bauwagen, Jugendhütte, Gartenhütten, Firma und Wohnhaus; Zigarettenautomat aufgebrochen; Dachstuhlbrand

Metzingen (RT): In Kiosk eingebrochen

Tabakwaren in bislang unbekanntem Ausmaß und Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter beim Einbruch in einen Kiosk in der Metzinger Eisenbahnstraße erbeutet. Der Unbekannte gelangte in der Zeit von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, sechs Uhr, über ein auf der Rückseite befindliches, gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Dettingen (RT): Dachstuhlbrand

Zu einem Dachstuhlbrand mussten die Rettungskräfte am Dienstagmittag in den Dettinger Sattelbogen ausrücken. Kurz vor 13.30 Uhr war es aus bislang unbekannter Ursache bei Baustellenarbeiten zu einem Brand im Dachgeschoss gekommen. Der Feuerwehr gelang es, rasch die Flammen zu löschen und ein Ausbreiten auf weitere Teile des Gebäudes zu verhindern. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

St. Johann (RT): Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat in der Zeit von Montag, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, auf dem Sportgelände im Leinhaldeweg in Würtingen sein Unwesen getrieben. Der bislang unbekannte Täter hebelte die Tür eines als Getränkelager fungierenden Bauwagens auf und entwendete etwas Kleingeld. Aus einem angrenzenden Anbau nahm er noch zwei Benzinkanister mit. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 350 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Sonnenbühl-Undingen (RT): In Jugendhütte eingebrochen

In der Zeit von Montag, 23.30 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, ist in eine Jugendhütte im Gewann Mittelsberg bei Undingen eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Tür verschaffte sich der Einbrecher Zutritt ins Innere. Er erbeutete etwas Bargeld, einen Fernseher sowie einen Receiver im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Radfahrer verunglückt

Mit einem Rettungswagen musste ein verunglückter Radfahrer am Mittwochmorgen in eine Klinik gebracht werden. Der 49-Jährige befuhr gegen 7.40 Uhr einen Waldweg von der Straße Am Hohenreisach herkommend in Richtung Notzingen. Ersten Ermittlungen nach war er über einen auf dem Weg liegenden Ast gefahren und zu Fall gekommen. Beim Sturz von seinem Fahrrad zog er sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. (ms)

Neuffen (ES): Zigarettenautomat aufgebrochen

Einige Mühe haben Automatenknacker in den vergangenen Tagen auf sich nehmen müssen, um an ihre Beute zu gelangen. Die bislang unbekannten Täter gruben im Laufe des Montags beziehungsweise am Dienstag zunächst einen im Erdreich einbetonierten Zigarettenautomaten bei der Sportgaststätte Spadelsberg aus. Anschließend transportierten sie ihn mit einem in der Nähe, auf einer Wiese aufgefundenen Anhänger mehrere hundert Meter weit hinter eine sich dort befindliche Reithalle. Dort hebelten die Täter den Automaten auf und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaretten sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Zeugen zu Unfall auf der B 10 gesucht

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf der B 10 ereignet hat. Ein 25-Jähriger war kurz nach 12.30 Uhr mit einem Ford Fiesta auf der rechten Fahrspur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Ausfahrt Oberesslingen soll ein bislang unbekannter Lenker eines silberfarbenen Ford S-Max ihn auf dem Ausfädelungsstreifen überholt und mit einer Handgeste beleidigt haben. Der 25-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach der Ausfahrt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fiesta krachte im Anschluss gegen die rechtsseitige Leitplanke. Anschließend wurde er nach links abgewiesen und kam auf der linken Fahrspur der B 10 stehen. Das Fahrzeug musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme bildete sich bis kurz nach 13.30 Uhr ein Rückstau, der bis Sirnau zurückreichte. Der Ford S-Max soll von einem etwa 40 bis 45 Jahre alten, weißhaarigen Fahrer gelenkt worden sein. Er hatte eine blau-grüne Sonnenbrille auf und ein graues Poloshirt an. (ms)

Beuren (ES): Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste eine schwerverletze Radlerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in eine Klinik geflogen werden. Eine 47-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit einem Audi auf der Linsenhofer Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe einer Firma fuhr sie nach links, um auf dem dortigen Parkplatz zu wenden. Beim Einfahren auf die Linsenhofer Straße übersah sie die 57 Jahre alte Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec auf dem aus ihrer Sicht linksseitigen Geh-/Radweg ortsauswärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radlerin zu Boden und verletzte sich schwer. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 3.200 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zwei möglicherweise Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Hindenburgstraße / Berliner Straße ereignet hat. Ein 86-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seinem VW Touran auf der Hindenburgstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 56-Jährige mit ihrem Ford Focus an der Kreuzung zur Berliner Straße verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Ungebremst krachte er mit seinem VW ins Heck des Ford. Beide Fahrzeuglenker wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fußgängerin verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 71 Jahre alter Mann mit einem Traktor gegen 17.35 Uhr auf einem Feldweg zwischen Leinfelden und Echterdingen unterwegs, als ihm auf der linken Seite eine 47-Jährige entgegenkam. Beim Vorbeifahren wurde die Fußgängerin von einem seitlich überstehenden Anbaugerät des Schleppers erfasst und so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst nachfolgend in eine Klinik gebracht werden musste. (mr)

Neuhausen (ES): Gartenhütten angegangen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt fahndet nach einem Unbekannten, der sich am Dienstagabend an mehreren Hütten eines Kleingartenvereins in der Schloßstraße zu schaffen gemacht hat. Eine Zeugin bemerkte den sich verdächtig verhaltenden Mann gegen 18.40 Uhr und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war dieser schon in Richtung Rohrbach geflüchtet. Wie sich herausstellte, war eine Hütte des Kleingartenvereins aufgebrochen und daraus eine Axt entwendet worden. Zwei weitere Hütten hatten einem Aufbruchsversuch standgehalten. Kurze Zeit später wurde den Einsatzkräften ein Verdächtiger im Nelkenweg gemeldet, der sich in offenstehenden Garagen umschauen würde. Diesem gelang die Flucht in Richtung Adenauerstraße. Zeugen der Taten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Mit E-Scooter verunglückt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat der Lenker eines E-Scooter am späten Dienstagnachmittag erlitten. Der 22-Jährige hatte kurz vor 18 Uhr den abschüssigen Burgholzweg in Richtung Stadtmitte befahren. Hierbei geriet er ins Schlingern, verlor die Kontrolle über seinen E-Scooter und stürzte zu Boden. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstanden. Ein 18-Jähriger befuhr kurz nach 13.30 Uhr mit einem Audi A3 die Primus-Truber-Straße. Ersten Erkenntnissen nach war er in einem Kurvenbereich auf Höhe Gebäude 45 mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Daraufhin kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Focus. Der Wagen des Unfallverursachers musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Balingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Jurastraße im Stadtteil Engstlatt sind Unbekannte am frühen Mittwochmorgen eingebrochen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürften sich die Einbrecher gegen 0.45 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Nachfolgend durchsuchten sie die Schränke und Schubladen in den Büroräumen. Soweit bislang bekannt ist, stießen sie dabei auf Bargeld, das sie mitgehen ließen. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag in Truchtelfingen ereignet. Gegen 16.50 Uhr war eine 19-jährige Seat-Lenkerin auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Tailfingen unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt abbremsenden VW einer 18-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf einen Seat geschoben, der von einem 30 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Die beiden Frauen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden an den Autos beziffert die Polizei auf schätzungsweise 11.000 Euro. Der Wagen der 19-Jährigen musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Nusplingen (ZAK): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Wohnhaus in der Kapellentorstraße ist am Dienstagabend von einem Kriminellen heimgesucht worden. Gegen 20 Uhr drang der Täter in die Garage ein und öffnete anschließend die Tür zum Gebäude. Als der Haushund anschlug, schaute eine Bewohnerin in der Garage nach dem Rechten. Dort traf sie auf den Unbekannten, der in der Folge, ersten Erkenntnissen zufolge ohne Beute, in Richtung Unterdigisheim flüchtete. Der Täter ist circa 180 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Basecap. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (mr)

