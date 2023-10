Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Autoaufbrüche; Brand; Körperverletzungen; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Gegen Brückengeländer geprallt

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an einem Pkw entstanden. Eine 30-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit einem Renault Twingo auf der Schieferstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel touchierte die Frau mit ihrem Wagen die mittlere Fahrstreifenbegrenzung und wurde im Anschluss nach rechts abgewiesen. Anschließend krachte der Renault gegen ein Brückengeländer. Die Unfallverursacherin und eine Beifahrerin wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Frauen unverletzt geblieben. Das Auto musste abgeschleppt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Rommelsbacher Straße erlitten. Eine 52-Jährige war kurz vor elf Uhr mit einem Audi in Richtung Orschel-Hagen unterwegs. An der Einmündung mit der Frankfurter Straße wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden, 69 Jahre alten Biker. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Mann von seiner Yamaha und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt. Das Motorrad musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (ms)

Reutlingen (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Der Lenker eines E-Scooter musste am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Gegen 8.30 Uhr war ein 35-Jähriger mit einem Renault Master von der Alteburgstraße nach rechts in die Peter-Rosegger-Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem rechts neben ihm auf dem Radfahrstreifen fahrenden, 26 Jahre alten Lenker eines E-Scooters. Dieser wollte die Peter-Rosegger-Straße geradeaus in stadteinwärtiger Richtung überqueren. Der Rettungsdienst hatte sich um den Verletzten gekümmert. (ms)

Eningen (RT): Kind bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Eningen zugezogen. Der Zehnjährige befuhr kurz vor 12.30 Uhr mit einem Cityroller den Gehweg der abschüssigen Achalmstraße hinunter. Laut Zeugen fuhr der Junge im Anschluss ohne anzuhalten über den Zebrastreifen in der Sulzwiesenstraße und prallte seitlich gegen den Toyota eines 63 Jahre alten Mannes. Das Kind musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 750 Euro. (ms)

Gächingen (RT): Auto aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Eine im Fahrzeug abgelegte Handtasche hat am Mittwochabend auf dem Supermarktparkplatz in der Helmut-Käppler-Straße einen Dieb angelockt. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr schlug der Täter die Seitenscheibe eines dort abgestellten Opel ein und schnappte sich die Handtasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Zeugen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Münsingen unter der Telefonnummer 07381 / 93640 zu melden. (mk)

Neckartailfingen (ES): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 35-Jähriger am Mittwochmorgen an der Einmündung Tübinger Straße / Stuttgarter Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 8.15 Uhr mit seinem VW Up! auf der Stuttgarter Straße aus Richtung Schlaitdorf kommend unterwegs. An der Einmündung zur Tübinger Straße missachte er die Verkehrszeichen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten BMW Z3 eines 45-Jährigen kam, der in Richtung Nürtingen fuhr. Während bei dem BMW-Fahrer eine sofortige ärztliche Behandlung nicht erforderlich war, musste der Unfallverursacher nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Da der 35-Jährige erkennbar unter Alkoholeinfluss stand, musste er dort zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. (cw)

Nürtingen (ES): Alleinbeteiligt gestürzt

Eine Radfahrerin ist am Mittwochabend in der Carl-Benz-Straße zu Fall gekommen und dabei verletzt worden. Die 72-Jährige befuhr gegen 18.25 Uhr einen dortigen Fußgängerüberweg und stürzte am Bordstein. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin nachfolgend in eine Klinik. (mr)

Esslingen (ES): Qualm von Garagendach

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Mittwochnachmittag, gegen 17.10 Uhr, in die Stettener Straße nach Wäldenbronn ausgerückt. Dort war zuvor Rauch vom Dach einer Garage gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, könnten ersten Erkenntnissen zufolge Schweißarbeiten den Brand verursacht haben. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Während des Einsatzes musste die Stettener Straße zeitweise gesperrt werden. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 312, zwischen Neckartenzlingen und Neckartailfingen, ereignet. Gegen 16.15 Uhr war eine 67 Jahre alte Frau mit einem VW Golf in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt abbremsenden VW California eines 62-Jährigen auf. Hierbei verletzte sich eine 91-jährige Beifahrerin im Golf ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Schaden an den Autos wird auf insgesamt circa 5.000 Euro geschätzt. Der Golf musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Reichenbach (ES): Heftig zugeschlagen

Gegen einen bislang unbekannten Mann ermittelt der Polizeiposten Reichenbach wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Unbekannte befand sich am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, in einem Discounter in der Olgastraße und beleidigte an der Kasse einen vor ihm stehenden Kunden. Als sich der 45-Jährige umdrehte und ihn ansprach, schlug der Mann mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht des 45-Jährigen. Nachdem sich der Angegriffene daraufhin wehrte, soll der Täter ein geschlossenes Taschenmesser gezogen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Schläger zunächst unerkannt entkommen. Die Polizei geht aber ersten Hinweisen zu einem Tatverdächtigen nach. Der 45-Jährige zog sich mehrere Kopfverletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Der Rettungsdienst hatte sich um ihn gekümmert. (ms)

Neuhausen (ES): Unfall mit verletzter Zweiradlenkerin

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Zweiradlenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Neuhausen erlitten. Eine 25-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit einem VW Polo auf der Scharnhäuser Straße vom Kreisverkehr herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf den Parkplatz eines Discounters übersah sie die entgegenkommende 21 Jahre alte Lenkerin eines Leichtkraftrads. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte die junge Frau auf die Straße und verletzte sich. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 1.500 Euro. (ms)

Neuffen (ES): Pedelecfahrer gestürzt

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf einem Feldweg in Richtung Grundtobel ereignet hat. Ein 59-Jähriger kam dort gegen 14.30 Uhr mit seinem Pedelec alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen leicht. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Tübingen (TÜ): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag in der Eugenstraße. Dort war es gegen 16.10 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 34 Jahre alten Mann und mehreren bislang unbekannten Personen gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen der 34-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Dettenhausen (TÜ): Einbruch in Firma

Eine Firma in der Torstraße ist am frühen Mittwochmorgen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Gegen 00.50 Uhr verschaffte sich der Täter Zutritt zum Gebäude und brach im Inneren mehrere Türen auf. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß der Täter dabei auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Dettenhausen ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminaltechnik vor Ort. (mr)

Dettenhausen (TÜ): In Bürogebäude eingebrochen

In ein Bürogebäude in der Torstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher in den frühen Morgenstunden, kurz vor ein Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft haben. In der Folge brach er weitere Türen auf und durchsuchte in den Büros die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Dettenhausen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hirrlingen (ZAK): Frontal in den Gegenverkehr

Schwer verletzt wurde 19-jähriger Fahrradfahrer, der am Mittwochabend auf der Hechinger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 19.45 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hechinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Im Bereich der Ortseinfahrt überholte er zunächst rechts auf dem Gehweg einen vorausfahrenden Pkw, scherte vor diesem auf die Fahrbahn ein und überholte links einen weiteren Pkw. Als er im weiteren Verlauf einen davor fahrenden Traktor überholen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 1er BMW und prallte frontal in dessen Fahrzeugfront. Der 57 Jahre alte BMW-Fahrer, der keinerlei Chancen mehr hatte, um reagieren zu können, blieb unverletzt. Der Unfallverursacher wurde so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst abtransportiert werden mussten. Während sich der Sachschaden am Pedelec auf etwa 5.000 Euro belaufen dürfte, wird der Schaden am BMW auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Autos angegangen

Geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht zum Donnerstag ins Visier eines Kriminellen geraten. Gegen 3.15 Uhr verschaffte sich der Täter auf noch unbekannte Art und Weise über die Beifahrertür Zugang zum Innenraum eines in der Johannesstraße abgestellten VW Golf und entwendete daraus etwas Münzgeld sowie ein Ladekabel. In der Nachbarschaft durchsuchte vermutlich derselbe Unbekannte einen ebenfalls geparkten, den derzeitigen Ermittlungen zufolge jedoch unverschlossenen Wagen. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

Burladingen (ZAK): Radfahrer miteinander kollidiert

Zwei verletzte Radfahrer sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend im Reuteweg zugetragen hat. Eine 59-jährige Radlenkerin fuhr dort gegen 20.05 Uhr parallel neben einer 56-jährigen Radlerin in Richtung Burladingen. Auf Höhe der Einmündung in die Hirschaustraße bog die 59-Jährige nach links ab, woraufhin sich die beiden Fahrzeuge berührten und beide Frauen zu Fall kamen. Hierbei zog sich die 59 Jahre alte Frau nach derzeitigen Erkenntnissen schwere und die 56-Jährige leichte Verletzungen zu. Beide wurden nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (jp)

Burladingen (ZAK): Mit Pedelec verunglückt

Mit einem Rettungswagen musste eine verunglückte Pedelec-Lenkerin am Mittwochabend in eine Klinik gebracht werden. Die 53-Jährige war gegen 17.45 Uhr auf der Blumenstetterstraße Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers stürzte die Frau laut einem Zeugen zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie ärztlich behandelt werden musste. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell