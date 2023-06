Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erheblichen Sachschaden an Kindergarten und Schule verursacht

Altenburg (ots)

Schmölln. Erheblicher Sachschaden verursachten Unbekannte zwischen dem 02.06.2023 und dem 04.06.2023 an einem Kindergarten und einer Schule im Finkenweg. Die Täter bewarfen die Fensterscheiben des Kindergartens mit Steinen, so dass vier Scheiben zu Bruch gingen. Ebenso entstand durch den Steinbewurf Sachschaden im Inneren des Kindergartens. Außerdem rissen die Täter Teile der Fassade ab und beschädigten damit die Scheiben einer nahen Schule. Abschließend ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei in Altenburg ermittelt (03447/ 4710) und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell