LPI-G: Verkehrsunfall auf dem Penny-Parkplatz

Gera (ots) - Am Samstag, den 03.06.2023 ereignete sich in der Steintraße in Gera ein Verkehrsunfall. Eine 51-Jährige Frau streifte mit ihrem Pkw Mercedes-Benz einen geparkten Pkw BMW, wodurch ca. 4000 Euro Sachschaden entstand. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Durch aufmerksame Zeugen wird die Unfallverursacherin gestellt und zum Unfallort zurückgeführt, wo zwischenzeitlich ...

