Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Wurf von Molotowcocktail in Untersuchungshaft (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.10.2023/15.22 Uhr

Nürtingen (ES): Der 26-Jährige, der im dringenden Verdacht steht, am Sonntagmorgen (15.10.2023) einen Molotowcocktail gegen ein Wohngebäude in Nürtingen geworfen zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, soll der Verdächtige den von ihm selbst hergestellten Brandsatz gegen ein Fenster der Wohnung eines ihm persönlich bekannten Mannes geworfen haben. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Außerdem wird dem 26-Jährigen vorgeworfen, an dem vor dem Gebäude abgestellten Pkw seines Bekannten Reifen zerstochen zu haben.

Der zunächst flüchtige Verdächtige konnte im Zuge der eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen am Sonntagnachmittag in Hochdorf von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Am Montagnachmittag wurde der 26-Jährige beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (ak)

Die Bezugsmeldung vom 15.10.2023 finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5626399

