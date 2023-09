POL-CE: Betrügerische Spendensammler unterwegs

Celle (ots) - Winsen (Aller) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten männlichen Person ist es am 13.09.2023, gegen 17:00 Uhr gekommen. Der alleinbeteiligte 62-jährige Fahrzeugführer eines VW ist auf der B3 in Richtung Celle unterwegs gewesen. Am Ortsausgang Wolthausen kollidiert er mit dem Brückengeländer und versperrt die Fahrbahn so, dass kein Durchkommen mehr möglich gewesen ist. Ein freiwilliger ...

