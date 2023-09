Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person zwischen Offensen und Schwachhausen

Celle (ots)

Offensen/Schwachhausen - Am heutigen Tag (15.09.2023), gegen 07:20 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 49. Dabei befuhr die 19-jährige Fahrzeugführerin die K49 von Schwachhausen kommend in Richtung Offensen und kam nach bisherigen Ermittlungen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und konnte durch die hinzugerufene Rettungswagenbesatzung geborgen werden. Aufgrund ihres Verletzungsgrades wurde die Fahrerin mit dem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen. An dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Bei dem Unfall wurde neben dem beteiligten Fahrzeug ein Apfelbaum beschädigt. Die Fahrbahn war für etwa eine Stunde voll gesperrt, es kam aber aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nur zu sehr geringen Einschränkungen.

