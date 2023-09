Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Einbruch beim Recycling-Hof Struck

Celle (ots)

Hambühren - In der Nacht vom 09.09.2023 auf den 10.09.2023 drangen unbekannte Täter in eine Halle des Recycling-Hofes Struck in Hambühren ein und entwendeten daraus Wendeplatte aus der Metallverarbeitung. Die Schadenshöhe wird auf einen sechstelligen Betrag geschätzt. Die Täter nutzten ein bislang unbekanntes Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes. Die Ermittlungen dauern an. Wer kann Angaben zu folgenden Fragestellungen geben?

- Wo wurden kleine Metallplatten, sog. "Wendeplatten" aus der Metallverarbeitung, zum Kauf angeboten? - Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Recyclinghofes, aber außerhalb der Betriebszeit festgestellt? - Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Mögliche Hinweisgeber werden gebeten sich an die Polizei Celle unter 05141/2770 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell