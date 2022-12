Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 17-Jähriger ohne Führerschein verursachte schweren Verkehrsunfall - 64Jähriger wurde dabei schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern Abend gegen 22.13 Uhr kam es in Nordhorn auf der Straße Immenweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Polizei beabsichtigte zunächst einen auf dem Parkplatz in der Straße Immenweg stehenden Mercedes zu kontrollieren. Noch bevor die Streife bei dem Fahrzeug ankam, setzte sich der Mercedes mit insgesamt fünf Insassen fort. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltesignale fuhr der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Straße Klausheide davon. Die Streife brach die Verfolgung aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse ab und konnte in weiter Ferne nur die Rücklichter des Mercedes erkennen.

Etwa 15 Meter hinter der Verlängerung der Südstraße, auf dem Immenweg kam es zwischen dem Mercedes und einem entgegenkommenden oder in Fahrtrichtung stadteinwärts stehenden 64-jährigen Fahrer eines Suzuki Vitara zum Frontalzusammenstoß. Nachdem die Streife am Unfallort angekommen war, befanden sich zunächst nur die beiden 17 und 64-jährigen Fahrzeugführer vor Ort. Die weiteren vier Insassen im Alter von 15-16 Jahren konnten im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Nähe angetroffen werden.

Der 64-Jährige kam nach ärztlicher Versorgung vor Ort anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 17-Jährige sowie seine vier Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zum Teil vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell